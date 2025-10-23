Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hora y TV para ver a la Selección Colombia Femenina vs. Perú en Liga de Naciones; en vivo

Hora y TV para ver a la Selección Colombia Femenina vs. Perú en Liga de Naciones; en vivo

La escuadra cafetera debuta en la primera edición de las eliminatorias suramericanas y las acciones se podrán observar en directo por señal abierta y vía web.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Femenina: hora y TV para partido vs. Perú en Liga de Naciones.jpg
Selección Colombia Femenina debuta contra Perú en Liga de Naciones
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad