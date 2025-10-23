Hora y TV para ver a la Selección Colombia Femenina vs. Perú en Liga de Naciones; en vivo

La Selección Colombia recibirá el viernes 24 de octubre a Perú en el inicio de la Liga de Naciones, primera edición de las eliminatorias mundialistas, evento que dará 2 cupos directos para la Copa del Mundo y 2 para el repechaje.

Las ‘cafeteras’, que lograron convocar a Linda Caicedo tras su reciente lesión en el Real Madrid de España, se presentarán como locales en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, sede que se podría alternar con otras ciudades del país para próximas jornadas.

Para este compromiso, las tricolores están prácticamente obligadas a ganar debido a que volverán a ser locales hasta la quinta fecha y la competición solo tiene 9 jornadas.

El formato es de todos contra todos a una sola vuelta, pero sin la participación de Brasil, por ser país organizador del Mundial y tener su presencia asegurada en él.



Luego de medirse con el conjunto ‘inca’, Colombia deberá visitar a Ecuador y chocar con Bolivia en El Alto. Posteriormente, tendrá fecha libre para volver a ser local frente a Venezuela y Chile. Por último, visitará a Argentina, recibirá a Uruguay y cerrará su participación en Paraguay.

Las acciones entre ‘cafeteras’ y peruanas se podrán ver en directo por diferentes señales de televisión y ‘online’.



Hora y TV para ver Colombia vs. Perú en Liga de Naciones Femenina

El encuentro tendrá su pitazo inicial a las 6:00 de la tarde del 24 de octubre y estará disponible para la afición mediante el Canal Caracol, Gol Caracol (web y YouTube) y en la aplicación Ditu.

Datos del partido

Colombia vs. Perú

Fecha: viernes 24 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

TV: Canal Caracol, Gol Caracol y Ditu

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín

Torneo: Liga de Naciones, fecha 1