Insólita lesión en Nueva Caledonia, posible rival de la Selección Colombia; hay alarma y expectativa

El conjunto de Oceanía busca clasificar a su primera Copa Mundial y sueña con acompañar a Nueva Zelanda en la gran cita global. Nueva Caledonia llegó al Torneo Clasificatorio gracias a su segundo puesto en las eliminatorias de la OFC; tras vencer a Tahití por 3-0 en la semifinal de la tercera ronda, cayó ante los All Whites por el mismo marcador en la final continental.

El director técnico Johann Sidaner tiene a varios jugadores destacados en su posición, entre ellos el trío dinámico compuesto por Georges Gope-Fenepej, Germain Haewegene y Joseph Athale, los últimos dos juegan juntos en el Tahití United desde medio año. Ambos, Gope-Fenepej y Athale marcaron tres goles en la fase de clasificación de la OFC.

Otra de las figuras que refuerza a Les Cagous es Angelo Fulgini, ex internacional juvenil con Francia, quien podría debutar oficialmente con Nueva Caledonia precisamente en Guadalajara.

El combinado de este pequeño país se volvió viral en redes sociales por el largo viaje que emprendieron para poder arribar a Guadalajara, México, para esta gran cita. Varias fotos fueron tendencia y todo por el agotamiento que se veía en sus rostros.



Ahora bien, ya en territorio mexicano, en el segundo entrenamiento previo al duelo contra Jamaica, sufrieron un percance que generó preocupación. "EMERGENCIA. Un asistente de la Selección de Nueva Caledonia se rompió la cadera en el entrenamiento y una ambulancia llegó a la concentración para llevarlo al hospital", reveló el periodista mexicano David Medrano.

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Se trata del doctor Jean Sabot, quien tuvo una caída al bajarse del bus en la Academia Aga, en Zapopan, sede deportiva donde está realizando sus prácticas el combinado oceánico.

EMERGENCIA.

Un asistente de la Selección de Nueva Caledonia se rompió la cadera en el entrenamiento y una ambulancia llegó a la concentración para llevarlo al hospital. pic.twitter.com/pdrHsBmH1d — david medrano felix (@medranoazteca) March 25, 2026

Hasta el momento, el médico está siendo evaluado y Nueva Caledonia no se ha pronunciado sobre un posible reemplazo para este importante encuentro con Jamaica. Cabe recordar, que, de ganar, luego se enfrentará a RD Congo. De vencer a los africanos, hará historia y clasificará al Mundial 2026, dónde ya lo esperan Colombia, Uzbekistán y Portugal.