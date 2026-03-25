Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Insólita lesión en Nueva Caledonia, posible rival de la Selección Colombia; hay alarma y expectativa

Insólita lesión en Nueva Caledonia, posible rival de la Selección Colombia; hay alarma y expectativa

Nueva Caledonia se enfrenta a Jamaica este jueves por el repechaje al Mundial 2026, sin embargo, en las últimas horas sufrió una novedad por una grave lesión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Nueva Caledonia y su once titular.
Nueva Caledonia y su once titular.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad