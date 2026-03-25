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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa vivieron curiosa situación en Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa vivieron curiosa situación en Real Betis

Después de la derrota contra Athletic Bilbao, por La Liga, y en medio de la fecha FIFA de marzo, el Real Betis protagonizó una jornada de entrenamiento llena de noticias.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

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