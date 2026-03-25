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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Revelaron el plan de España para quedarse con Cristhian Mosquera; Colombia lo anhelaba

Revelaron el plan de España para quedarse con Cristhian Mosquera; Colombia lo anhelaba

Una persona que conoce muy de cerca a Cristhian Mosquera contó cómo lo convencieron de que vestir la camiseta de la selección española. Acá la historia.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Cristhian Mosquera, colombiano del Arsenal.
Cristhian Mosquera, colombiano del Arsenal.
AFP.

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