Revelaron el plan de España para quedarse con Cristhian Mosquera; Colombia lo anhelaba

Nacido en España e hijo de colombianos, Cristhian Mosquera estaba en el centro de una de esas batallas diplomáticas por reclutar talento entre los equipos nacionales. El central del Arsenal fue convocado por la campeona de Europa en un paso casi definitivo para establecer su nacionalidad deportiva.

Mosquera, de 21 años, entró por primera vez en la lista del técnico español Luis de la Fuente para los amistosos ante Serbia, el viernes en Villarreal, y Egipto, el 31 de marzo en Barcelona.

Campeón olímpico en París

Con este movimiento el central del Arsenal da el último paso en una trayectoria de largo recorrido por las categorías inferiores de la Roja: desde la sub-15 hasta la sub-23, con la que se proclamó campeón olímpico en los Juegos de París 2024.

De la Fuente llama a filas a un central de buena planta -1,91 metros- que en su primera temporada con los Gunners se ha convertido en una pieza importante para el líder de la Premier League, con 25 partidos disputados en todas las competiciones, a pesar de estar un mes lesionado entre diciembre y enero.



"Voy a hablar un poco de Cristhian Mosquera, igual me adelanto a alguna pregunta... Es la ratificación de los futbolistas que están comprometidos con la selección española, entregados con la idea, que juegan en las categorías inferiores, es capitán y quiere jugar con España", sentenció De la Fuente en su rueda de prensa del viernes.

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Nacido en Alicante y formado en el Valencia desde los 12 años, el central fichó por el Arsenal en 2025 en un traspaso estimado en unos 15 millones de euros (17,40 millones de dólares) más cinco millones en bonus.

En la última convocatoria de la Roja antes de la lista del Mundial (11 junio-19 julio), Mosquera completa un cuarteto de centrales que incluye a otros dos jóvenes: Dean Huijsen, de 20 años, y Pau Cubarsí, de 19, junto con el veterano Aymeric Laporte, de 31.

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Conoce bien al zaguero de los Gunners Francis Hernández, exdirector deportivo de las categorías inferiores de la Federación Española (2018-2024) y principal impulsor de la detección y fidelización temprana de las promesas con varias nacionalidades.



"Un chaval espectacular"

"Es un chaval espectacular. Una grandísima persona. Y es un profesional como la copa de un pino", avisa Hernández, actualmente director técnico de Honduras, en conversación telefónica con la AFP.

Como hizo con otros talentos precoces y con varias nacionalidades, como Lamine Yamal, Huijsen o Nico Williams, Hernández se adelantó y sedujo al futbolista y a su familia con el proyecto la Roja.

"Todo viene del interés mostrado por Colombia hace cuatro o cinco años. En una conversación con él y con sus padres le transmití que tenía que tener paciencia y que yo creía que tendría su momento con la selección española por nivel, profesionalidad y capacidad", relata.

"Y conseguí que en aquel momento tuviera la paciencia que se necesitaba para que siguiera apostando por España y no por Colombia", añade.

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"Los padres fueron generosos, él también tenía un sentimiento muy grande por España y ha tenido recompensa con la llamada de Luis", concluye Hernández.