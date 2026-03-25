Selección Colombia vs. Croacia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

La Selección Colombia quiere hacer una gran papel en el Mundial de 2026 luego de su ausencia en la edición pasada y para ello se ha puesto a la tarea de enfrentar rivales de pesos en los juegos de preparación. Croacia y Francia son los retos de la 'tricolor' en esta doble fecha que se avecina, siendo el primer duelo este jueves 26 de marzo contra los balcánicos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan hacerle frente a un combinado que fue subcampeón en Rusia 2018 y tercer puesto en Catar 2022.

Colombia y Croacia se enfrentarán por primera vez en la historia y la cita será en el estadio Camping World, casa del Orlando City, club que acaba de cerrar el fichaje Antoine Griezmann. El encuentro está pactado para las 6:30 p.m. y será transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y la plataforma Ditu.

El combinado cafetero no sabe lo que es jugar contra selecciones europeas desde el 2024, antes de la Copa América, cuando venció 1-0 a España y 3-2 a Rumania. Croacia llega a este duelo con una nómina conformada por una base de jugadores mundialistas como: Dominik Livaković, Dominik Livaković, Luka Modrić, Mario Pašalić y Ivan Perišić.



Lo que hay que saber de la Selección Colombia para esta fecha FIFA

Rivales: Croacia el jueves en Orlando, Francia el domingo en Washington.

Novedades: El gran momento de Luis Javier Suárez. El delantero del Sporting de Lisboa brilla en Europa gracias a anotar 33 tantos en 42 partidos esta temporada.



Bajas/ausencias: Yerry Mina, Jhon Jáder Durán, Carlos Cuesta, Yáser Asprilla.

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Curiosidad: James Rodríguez capitaneará a los cafeteros a pesar de contar con muy pocos minutos (39') en 2026. El zurdo aterrizó a principios de febrero en el Minnesota United de la MLS, pero no se ha ganado la titular en medio de sus recurrentes problemas físicos.



Hora y dónde ver Colombia vs. Croacia, por juego de preparación

Fecha: jueves 26 de marzo.

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Camping World Stadium, en Orlando.

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.