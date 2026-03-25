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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Croacia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

Selección Colombia vs. Croacia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de cara al Mundial 2026

Este jueves, en Estados Unidos, la Selección Colombia se enfrentará a Croacia por primera vez en la historia, en juego de preparación para lo que será la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Luis Díaz y Luka Modric.
Luis Díaz y Luka Modric.
AFP.

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