Néstor Lorenzo; “James Rodríguez se siente bien en lo físico, ha jugado poco pero entrenó bastante”

La Selección Colombia ya está trabajando en Orlando (Florida, Estados Unidos), alistando lo que serán los exigentes partidos preparatorios contra Croacia y Francia, que servirán para llegar con rodaje y alto nivel a la participación en el Mundial 2026, y para que algunos jugadores sumen minutos, como en el caso de James Rodríguez, quien hasta ahora está acomodándose en su nuevo equipo, el Minnesota United.

Por eso, el técnico Néstor Lorenzo habló con 'ESPN' antes del inicio del entrenamiento este lunes en territorio norteamericano, y allí fue consultado sobre cómo ve la actualidad del capitán y '10' del combinado nacional.



Lorenzo, tranquilo por físico de James Rodríguez

El técnico de la Selección Colombia aseguró que "vamos a ver, él (James) se siente bien físicamente, ha jugado poco pero ha entrenado bastante, vamos a verlo estos días", dejando ver una vez más su respaldo para el mediocampista cucuteño, quien con la 'tricolor' siempre muestra un alto nivel, a pesar de alguna irregularidad a nivel de clubes.

Por el momento, Rodríguez Rubio solamente ha disputado dos partidos oficiales con el Minnesota United y también en lo que va de 2026, sumando solamente 41 minutos, ya que en ambos encuentros ha entrado desde el banquillo de suplentes.

Ya en otros temas, Néstor Lorenzo se refirió a lo que significa jugar contra Croacia y Francia, dos elencos europeos que son protagonistas en las recientes Copas del Mundo de la FIFA, por lo que será importante competir a este nivel.



James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: X/@FCFSeleccionCol

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"Importante en cuanto a los rivales, dos equipos que han quedado entre los 3 primeros en los dos últimos mundiales, nivel altísimo, lástima que jugamos cada dos días, que desvirtúa un poco por el tema físico, porque hay que cuidar a los muchachos, tanto de Francia como los nuestros", explicó el DT de la Selección Colombia.

Para terminar, Néstor Lorenzo habló par qué servirán estos compromisos a 80 días del Mundial 2026, sabiendo que deberán medirse a la dura Portugal, de Cristiano Ronaldo, en la fase de grupos.

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"Siempre son pruebas, uno va buscando tener respuestas a distintas situaciones, eso lo logramos con sociedades dentro del campo y el momento de los jugadores. Se busca sumar, saber afrontar distintas situaciones para llegar de la mejor manera al Mundial, aprender, crecer, pero algo pendiente no lo vemos así, sino mas bien para seguir sumando", cerró diciendo el técnico de la Selección Colombia.

Acá las declaraciones de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia: