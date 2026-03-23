Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo; “James Rodríguez se siente bien en lo físico, ha jugado poco pero entrenó bastante”

Néstor Lorenzo; “James Rodríguez se siente bien en lo físico, ha jugado poco pero entrenó bastante”

El técnico de la Selección Colombia se refirió al ritmo de competencia con el que llega James Rodríguez, con pocos miniutos con el Minnesota United, en la MLS.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad