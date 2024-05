James Rodríguez mostró su mejor cara, en su segundo día con la Selección Colombia

James Rodríguez ya está en Barranquilla concentrado con la Selección Colombia. El volante del Sao Paulo, de Brasil, se muestra contento cada vez que se pone la 'tricolor' y en las últimas horas sorprendió a todos los seguidores del combinado de nuestro país que esperan a las afueras del hotel de concentración, en la capital del Atlántico.

Así fue como el '10' mostró su mejor cara en el segundo día de concentración con la 'amarilla' en tierras 'curramberas', se tomó fotos, regaló autógrafos y sonrisas a cada uno de los hinchas de la Selección Colombiaque anhelaban un momento como este, muy cerquita al lado de Rodríguez Rubio.

Y es que el exjugador del Real Madrid, de España, y del Porto, de Portugal, entre otros, no dudó en ponerle su firma a camisetas de la Selección Colombia, del equipo 'merengue', y hasta del Junior de Barranquilla, que le pasaban los distintos fanáticos en el sitio de concentración de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Este momento especial con la hinchada colombiana, en Barranquilla, de James, lo compartió la propia cuenta de la 'tricolor' en sus distintas plataformas sociales. Con la frase, "la noche de anoche", más un video en donde quedó captado esa buena vibra por parte del volante cucuteño.

Aquí el video de james Rodríguez compartiendo con los hinchas de Colombia, en la 'Arenosa' :

James hace parte de los 28 futbolistas convocados para los partidos de preparación contra Bolivia y Estados Unidos, pensando en lo que será la Copa América a jugarse entre junio y julio de este año.

Se prevé que el '10' esté e en la lista definitiva de Lorenzo para encarar el certamen en tierras estadounidenses y en el que la 'tricolor' comparte grupo con Brasil, Costa Rica y Paraguay.

Las fechas de los partidos de preparación:

8 de junio

Colombia vs. Estados Unidos

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: FedExField.

Ciudad: Landover, Maryland.

Transmisión: Señal principal de Gol Caracol y www.golcaracol.com

15 de junio

Colombia vs. Bolivia

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pratt & Whitney Stadium

Ciudad: East Hartford, Connecticut

Transmisión: Señal principal de Gol Caracol y www.golcaracol.com

¿Qué dicen los jugadores de Colombia pensando en Copa América?

"No conozco a una persona que no se prepare para no ganar, se presentarán situaciones, pero las resolveremos y queremos ganar, no hay nada más en la cabeza. Trabajamos para ser campeones. Hay ilusión y confianza, y vamos por buen camino", esas fueron las palabras de Camilo Vargas, arquero de la 'tricolor', en atención con los medios de comunicación en Barranquilla.