James Rodríguez, muy adolorido: recibió un fuerte golpe de Vinícius Júnior, en su rostro

Partido 'picante' en el Levi's Stadium. La Selección Colombia y Brasil saltaron con toda a la cancha, en busca de la apertura del marcador. Sin embargo, en medio de esa hambre de gloria, algunos se pasaron de revoluciones. Prueba de ello fue lo ocurrido entre Vinícius Júnior y James Rodríguez, que terminó con una dura falta, un amonestado y protestas de varios de los jugadores.

Transcurría el minuto seis, cuando el mediocampista de la 'tricolor' se hizo con la pelota, controló e hizo un sombrero al hombre del Real Madrid. Esto no le gustó para nada al delantero del cuadro brasileño y le pegó con el brazo en el rostro al cucuteño. En ese momento, el capitán del combinado 'cafetero' cayó al suelo, se retorció de dolor y sus compañeros salieron a respaldarlo.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, en partido contra Brasil, en la Copa América 2024 Getty Images

En ese momento, el árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, no dudó en amonestar a Vinícius Júnior. Razón por la que el atacante no podrá estar en el encuentro de los cuartos de final de la Copa América, por acumulación de tarjetas. Respecto a James Rodríguez, se puso de pie, no pasó a mayores y continuó en el partido, para fortuna del equipo nacional.