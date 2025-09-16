James Rodríguez "sabe que ya no tiene las mismas fuerzas"; ¿se acerca el retiro del '10'?

La polémica imagen de James Rodríguez tirado en el césped del estadio Metropolitano, sí que ha generado revuelo en las redes sociales, donde varias versiones relacionan este video del ‘10’ con su posible fin de ciclo en la Selección Colombia.

Y justamente por eso, se ha puesto sobre la mesa el posible retiro del cucuteño, quien es una de las principales figuras y referentes en el combinado ‘tricolor’.

Y sobre ese tema, Jackson Martínez habló en exclusiva para Gol Caracol, recordando cuando compartió con el ‘10’ en el Mundial de 2014 y el Porto de Portugal, además de analizar si es el momento idóneo para que James David le diga adiós al conjunto ‘cafetero’.

“Con James Rodríguez, tuve la oportunidad de estar con él en Mundial, tuve la oportunidad de tenerlo en Porto. Tengo mis apreciaciones en cuanto a él y como compañero puedo decir que James es alguien que quien lo conoce es muy competitivo y si quieren ver lo mejor de él, la gente puede pensar que en el momento de las críticas o echarle la mala se va a echar para atrás, pero es todo lo contrario”, indicó de entrada ‘Cha Cha Chá’.

¿Cómo describiría a James Rodríguez?

“James es demasiado competitivo y creo que es alguien que todavía tiene mucho por darle a la Selección Colombia. Esperemos que llegue en las mejores condiciones para el Mundial”.

¿James está para el retiro?

“Yo creo que la decisión de retirarse depende del jugador. Pero, sin lugar a dudas, James sabe que no tiene las mismas fuerzas que tenía años atrás; incluso, las mismas lesiones que ha venido trayendo e incomodidades muestran eso”.

¿Qué le ofrece a la Selección Colombia este james de 34 años?

"Al ser un jugador tan competitivo y tener el respaldo del entrenador, que es muy importante, pues eso ha sido fundamental para que él se mantenga en la Selección Colombia, James aporte mucho”.

¿Se volverá a ver otro James en Colombia?

“Creo que tenemos el privilegio de tener a dos jugadores, ahí incluyo a Juan Fernando Quintero, que lastimosamente se han ido perdiendo y no sé cuántos vayan a salir de ese tipo, así que hay que aprovecharlos y disfrutarlos el tiempo que les quede y esperar que pueda llegar en las mejores condiciones al Mundial”.

James Rodríguez, con la selección Colombia Foto: AFP

¿Con James, Colombia puede hacer un buen Mundial?

“Estoy seguro que, en el mediocampo, si James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que son jugadores con características únicas; si ellos llegan bien, la Selección Colombia va a tener una amplitud en su sistema de juego, en cómo preparar los partidos de una manera mucho mejor y también en la parte anímica y de control de juego, la ‘tricolor’ va a sobresalir”.

