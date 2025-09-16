Susto en Champions League: jugador del Arsenal quedó en el suelo, tras golpe en la cabeza

Empezó una nueva edición de la Champions League. Este martes 16 de septiembre, se abrió el telón con dos partidos de la fecha 1 de la fase de liga, que fueron Athletic Bilbao vs. Arsenal y PSV contra Union Saint-Gilloise. Justamente, en el primero de ellos, se presentó una situación que preocupó a más de uno, luego de un fuerte golpe en la cabeza de un futbolista.

El afectado fue Viktor Gyökeres, delantero de los 'gunners', quien cayó al suelo, no se movía y tenía sangre en la nuca. De inmediato, los médicos entraron a la cancha y lo atendieron para revisar el corte. Por fortuna, no pasó a mayores, pero las imágenes fueron impactantes, mostrando el corte que sufrió. Lo vendaron, le pusieron un gorro y pudo continuar en el juego.

Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, sufrió un golpe en el partido contra Athletic Bilbao, por la Champions League AFP

Golpe de Viktor Gyökeres, en Athletic Bilbao vs. Arsenal, por la Champions League

¡CUIDADO CON EL GOLEADOR! Por un golpe con su propio compañero, Viktor Gyokeres debió ser vendado tras un sangrado en la nuca.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UTqnWGtYVu — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Viktor Gyokeres took a real beating in that first half 🤕 pic.twitter.com/IFMPadrbpy — LiveScore (@livescore) September 16, 2025

Gyokeres with a nasty cut 😬 pic.twitter.com/J0emlX8oyl — CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) September 16, 2025