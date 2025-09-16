Se filtró verdad de la lesión de Jhon Durán, más allá de tocarse el muslo en Benfica vs. Fenerbahçe

La recuperación de Jhon Jáder Durán, nuevo fichaje del Fenerbahçe, avanza con señales positivas después de recibir tratamiento médico en España para una lesión en el tobillo. El futbolista, que había generado preocupación entre los aficionados tras compartir una imagen con muletas en redes sociales, ha aclarado su situación tras los más recientes controles, los cuales confirman una evolución favorable, según una nota publicada en las últimas horas por el sitio web 'Aktif Haber'.

Hay que recordar que el atacante se lesionó en un partido de la fase previa de Champions League frente a Benfica, de Portugal, después de haber saltado para tratar de cabecear un balón, ante la salida del arquero rival. Al jugador nacido en la cantera de Envigado se le notó tocarse la parte posterior del muslo, sin embargo todo parece indicar que la zona afecta es otra.

🚨 Jhon Durán terminó el partido vs. Benfica pidiendo el cambio por el dolor en su pierna derecha.



⚠️ Quedaba un minuto para que acabara el partido, ¿qué hizo José Mourinho? Un gesto y le negó el cambio.

pic.twitter.com/8bzz9EwVWJ — Samuel Vargas (@SVargasOK) August 27, 2025

En ese aspecto ha causado inquietud que el club turco no ha realizado una comunicación oficial con respecto a Durán y toda la información se ha presentado por trascendidos de prensa.

Duran, de 21 años, había permanecido al margen del campo de juego durante un tiempo considerable debido a su lesión. Viajó a España para someterse a un tratamiento específico, que incluyó inyecciones en el tobillo. Tras completar esta fase, regresó a Estambul portando muletas, pero con la tranquilidad de que los resultados de sus últimas pruebas y revisiones ya son conocidos y alentadores.

El antioqueño tuvo su primera aparición pública tras su regreso al presenciar desde las gradas el partido en el que el Fenerbahçe venció al Trabzonspor por un gol. Aunque su imagen inicial con muletas preocupó a la hinchada, los controles médicos subsiguientes han indicado un progreso significativo en su recuperación, disipando las alarmas.

Jhon Durán con Fenerbahçe - Foto: Getty Images

El pronóstico futuro para Jhon Duran es alentador. Los resultados obtenidos en sus últimas revisiones sugieren una perspectiva favorable para su retorno a la actividad. Aunque la fuente no especifica una fecha exacta para su regreso al campo de juego, la dirección de su recuperación es claramente ascendente, generando optimismo en el club y entre sus seguidores.

El equipo médico del club y el propio jugador continuarán monitoreando su evolución para asegurar un regreso seguro y óptimo a la competición. Se ha filtrado que el hombre de Selección Colombia podría reaparecer en octubre con su club. Amanecerá y veremos.

