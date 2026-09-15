James Rodríguez se despidió de la Selección Colombia, no va más; "de los mayores honores de mi vida"

"Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre", escribió este martes James Rodríguez en su cuenta de Instagram y de esa manera dijo adiós a su historia en el seleccionado colombiano, acumulando tres mundiales de fútbol (2014, 2018, 2026), uno de ellos el de 2014 siendo goleador y figura de primer nivel.

De esa manera, el último partido del cucuteño vestido de amarillo se dio el pasado 7 de julio, cuando jugó 65 minutos en el duelo contra Suiza, en el que el equipo de Néstor Lorenzo quedó eliminado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en la fase de octavos de final. Además de eso, actuó contra Uzbekistán (72’), frente a Congo (58’), con Portugal (76’) y en duelo con Ghana (45’).

La noticia se dio en el momento justo en el que el volante de creación es el 'boom' en la Liga Betplay, por su presencia como refuerzo por una temporada de Atlético Nacional.

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Rodríguez Rubio, quien hizo todo el proceso vistiendo la amarilla con pasos por la Sub-17, la juvenil y hasta llegar a la de mayores, se convirtió en el símbolo y eje de Colombia en la era de José Néstor Pékerman, que clasificó a Brasil 2014 y a Rusia 2018 y recientemente fue el líder del equipo que con Lorenzo en el banquillo se clasificó a la reciente Copa del Mundo.



Con el '10' como líder nuestro país hizo la mejor presentación de su historia en los mundiales 2014 al haber avanzado hasta los cuartos de final, contra los brasileños (derrota 2-1) en el estadio Castelao, en la ciudad de Fortaleza, y aparte de eso fue el máximo artillero de la competición organizada por la FIFA con seis anotaciones, adicional de recibir el Premio Puskas como el mejor gol anotado en octavos de final en el triunfo sobre Uruguay.

Aparte de eso, James Rodríguez fue gran figura de la Copa América de Estados Unidos 2024, en la que Colombia fue subcampeón al caer en la final por 1-0 frente a Argentina. El exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Porto salió elegido como el MVP del torneo de la Conmebol y recibió cuatro veces el trofeo como el mejor de la cancha.

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