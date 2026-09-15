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Gol Caracol  / Fue DT campeón con América del fútbol colombiano y sueña con clasificar a Nicaragua al Mundial 2030

Fue DT campeón con América del fútbol colombiano y sueña con clasificar a Nicaragua al Mundial 2030

No solamente 'Bolillo' Gómez estará en la Liga de Naciones de la Concacaf; sino que también apareció otro viejo conocido del fútbol colombiano en competencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Jugadores de la Selección de Nicaragua en un entrenamiento de cara a la fecha FIFA.
Jugadores de la Selección de Nicaragua en un entrenamiento de cara a la fecha FIFA.
Foto oficial de la Selección de Nicaragua

Bajo la dirección del entrenador argentino Juan Cruz Real, la selección de fútbol de Nicaragua inicia la Liga de Naciones de la Concacaf con un plantel renovado y la anhelada meta de clasificarse por primera vez a la Copa del Mundo.

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Cruz Real, presentado en abril pasado como el nuevo entrenador de la Azul y Blanco, dijo que le ilusiona ser el primer director técnico que logre clasificar a Nicaragua, antigua cenicienta de la Concacaf, a su primer Mundial.

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Con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2030, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) escogió al argentino de 49 años como nuevo seleccionador, quien debutará en el torneo regional.

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Reemplazó al chileno Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una instancia final de eliminatoria mundialista y terminó asestando golpes contundentes a Costa Rica, a la que le empató un partido, y a Honduras, a la que le propinó una dolorosa derrota.

Un reto inédito en su carrera

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Cruz Real asumirá el rol de seleccionador nacional tras una extensa carrera en clubes. Aunque su trayectoria como estratega comenzó precisamente en Centroamérica -debutó en 2015 al frente del Belén FC en Costa Rica (actualmente Guadalupe)- este paso con la selección nicaragüense representa su mayor desafío internacional.

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La Fenifut confía en la experiencia de un técnico que conoce el fútbol global desde la cancha y el banquillo: Militó en ligas de Argentina, Canadá, Colombia y Chile.

Acumula un amplio rodaje en Suramérica tras dirigir a equipos como Belgrano (Argentina); América de Cali, Junior y Deportes Tolima (Colombia); Estudiantes de Mérida (Venezuela) y Universidad de Concepción (Chile).

El nuevo seleccionador se mostró agradecido por la confianza y destacó el notable crecimiento de Nicaragua en los últimos años.

Cruz Real aseguró que toma las riendas del proceso "con mucha ilusión" y bajo el compromiso de trabajar en equipo y con absoluta seriedad para potenciar el nivel competitivo del país en la cancha.

Juan Cruz Real, director técnico de la Selección de Nicaragua.
Juan Cruz Real, director técnico de la Selección de Nicaragua.
Foto tomada del X de la Selección de Nicaragua.

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El argentino debutó en un amistoso el 29 de mayo con un empate sin goles ante Sudáfrica, una de las selecciones participantes del Mundial 2026. Luego, el 5 de junio, recibió una goleada 4-0 por parte de Paraguay en Asunción.

Desde un inicio en esos amistosos dio entrada a los jóvenes futbolistas llamados a tomar el testigo para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

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En esta Liga de Naciones de la Concacaf Nicaragua está en la Liga A, el máximo nivel del torneo, y debutará el 24 de septiembre contra República Dominicana, en un grupo en el que además están Costa Rica, Curazao, Haití y Trinidad y Tobago.

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