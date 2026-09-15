Convocatoria de Selección Colombia para fechas FIFA; ¿quiénes estarían en listado de Néstor Lorenzo?

Ya el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá quedó en el pasado para la Selección Colombia, también el hecho de haber avanzado hasta octavos de final en donde se salió eliminada a manos de Suiza, en la definición por penaltis. A partir de este jueves, cuando se entregue la lista de convocados para los duelos de fecha FIFA contra los mexicanos (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (5 de octubre) se dará inició de un nuevo proceso con el técnico Néstor Lorenzo como el guía ratificado por la FCF con un nuevo contrato firmado y con la mira puesta en la Copa América de 2028 y en las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2030.

En ese orden de ideas y pensando en una renovación del plantel, se esperan varias novedades de parte del profesor Lorenzo, quien conoce bien el panorama de futbolistas convocables.

Con relación a la nómina del pasado Mundial, ya se bajó oficialmente Juan Fernando Quintero, quien le comunicó al DT que daba un paso al costado, y el arquero David Ospina no pudo firmar con el Atlante, de México, por el recrudecimiento de una lesión de codo. Junto a estos dos históricos, se viene mencionando que James Rodríguez anunciaría su adiós del seleccionado colombiano en los próximos días, tras tres mundiales y muchas tardes y noches de gloria con la '10' a su espalda.

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Hay que indicar que están activos en la actualidad con sus equipos y en ritmo hombres que podrían convertirse en la cuota de experiencia para afrontar una transición como los casos de los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero, los defensores Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Carlos Andrés Gómez, entre otros.



Junto a ellos, otros futbolistas vienen pidiendo pista con grandes actuaciones a nivel internacional y un arranque de segundo semestre con un nivel relevante como el volante Yaser Asprilla, del Girona español; Camilo Durán, del Celtic escocés; y Kevin Viveros, del Paranaense brasileño. Aparte se puede sumar al buen momento del creativo Daniel Arcila, en León de México, y a las importantes intervenciones del mediocampista Nelson Deossa, en Betis de España en donde es alternativa de lujo del técnico Manuel Pellegrini.

Yaser Asprilla marcó gol en el triunfo del Girona sobre Sporting Gijón en la segunda división de España. Foto: AFP

De otra parte, se levanta un manto de duda sobre Jhon Durán, quien es suplente en Benfica, ha sumado algunos minutos y pese a sus inconvenientes del pasado con temas de comportamiento con la Selección Colombia, algún sector de la prensa ha pedido una segunda oportunidad por sus condiciones futbolísticas y el aporte que bien podría tener estando en buen momento deportivo.

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En Gol Caracol presentamos un listado de sobrevivientes del Mundial 2026 y otros posibles convocados por su buen nivel:

*Disponibles del Mundial 2026:

Arqueros: Camilo Vargas, Alvaro Montero

Defensas: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Johan Mojica.

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Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal

Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

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*Posibles convocados por su presente

Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul)

Defensas: Johan Romaña (León), Simón García (Río Ave), Carlos Cuesta (Vasco da Gama)

Volantes: Jhon Solís (Birmingham City), Pedro Bravo (FC Midtjylland), Yaser Asprilla (Girona), Nelson Deossa (Betis), Matías Orozco (Castellón),

Daniel Arcila (León).

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Delanteros: Kevin Serna (Fluminense), Johan Carbonero (Internacional), Camilo Durán (Celtic), Kevin Viveros (Paranaense), Díber Cambindo (León).

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense. Foto oficial del Athletico Paranaense.