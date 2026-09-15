Todo listo para los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20, Colombia se mide a Polonia

Los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia comienzan este miércoles con todos los favoritos, después de que ninguno haya caído inesperadamente en la fase de grupos.La Selección Colombia enfrentará a las dueñas de casa, en un partido que podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y también en el canal de YouTube.

Se avecinan grandes duelos entre los cuatro encuentros del miércoles y los cuatro del jueves. De hecho, el estadio Miejski de Lodz albergará la reedición de la final de la pasada edición mundialista entre Corea del Norte, defensora del título, y Japón, que no ha tenido una buena primera fase, en la que ganó con apuros a Nueva Zelanda (2-1), empató con Estados Unidos (2-2) e Italia (1-1).

Cronológicamente abrirán el fuego Argentina y Brasil en Sosnowiec y Katowice, donde se enfrentarán a dos selecciones más que peligrosas como Corea del Sur y Estados Unidos, que llegaron a Polonia con la ambición de ser protagonistas.

La formación titular de la Selección Colombia femenina contra Portugal por el Mundial Sub-20 2026. Foto: Getty Imágenes

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También este miércoles Italia se enfrentará a China y España, que presenta los mejores números con tres victorias, dieciséis goles a favor y tan solo uno en contra, jugará contra Portugal, segunda del grupo E tras Corea del Norte, ante la que encajó su única derrota.



El jueves, a parte del duelo asiático entre las norcoreanas y las japonesa, Francia se medirá a Canadá, Inglaterra a Nigeria y Polonia a Colombia.

Partidos de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026:

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Miércoles 16 de septiembre:

Argentina vs. Corea del Sur

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Estadio: Arena Sosnowiec.

Árbitra: Marta Huerta.

Brasil vs. Estados Unidos

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Estadio: Arena Katowice.

Árbitra: Silvia Gasperotti.

Italia vs. China

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Arena Sosnowiec.

Árbitra: Alyssa Pennington.

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España vs. Portugal

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Arena Katowice.

Árbitra: Asaka Koizumi.

Jueves 17 de septiembre:

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Francia vs. Canadá

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Estadio: Miejski LKS Lodz.

Árbitra: Twanyanyukwa Antsino.

Inglaterra vs. Nigeria

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Estadio: Bielsko-Biala.

Árbitra: Myriam Marcotte.

Corea del Norte vs. Japón

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Miejski LKS Lodz.

Árbitra: Charly Straub.

Polonia vs. Colombia

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Bielsko-Biala

Árbitra: Casey Reibelt.

TV: señal principal de Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com