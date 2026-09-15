Todo listo para los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20, Colombia se mide a Polonia

Los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia comienzan este miércoles con todos los favoritos, después de que ninguno haya caído inesperadamente en la fase de grupos.La Selección Colombia enfrentará a las dueñas de casa, en un partido que podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y también en el canal de YouTube.
Se avecinan grandes duelos entre los cuatro encuentros del miércoles y los cuatro del jueves. De hecho, el estadio Miejski de Lodz albergará la reedición de la final de la pasada edición mundialista entre Corea del Norte, defensora del título, y Japón, que no ha tenido una buena primera fase, en la que ganó con apuros a Nueva Zelanda (2-1), empató con Estados Unidos (2-2) e Italia (1-1).
Cronológicamente abrirán el fuego Argentina y Brasil en Sosnowiec y Katowice, donde se enfrentarán a dos selecciones más que peligrosas como Corea del Sur y Estados Unidos, que llegaron a Polonia con la ambición de ser protagonistas.
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También este miércoles Italia se enfrentará a China y España, que presenta los mejores números con tres victorias, dieciséis goles a favor y tan solo uno en contra, jugará contra Portugal, segunda del grupo E tras Corea del Norte, ante la que encajó su única derrota.
El jueves, a parte del duelo asiático entre las norcoreanas y las japonesa, Francia se medirá a Canadá, Inglaterra a Nigeria y Polonia a Colombia.
Partidos de los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 2026:
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Miércoles 16 de septiembre:
Argentina vs. Corea del Sur
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
Estadio: Arena Sosnowiec.
Árbitra: Marta Huerta.
Brasil vs. Estados Unidos
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
Estadio: Arena Katowice.
Árbitra: Silvia Gasperotti.
Italia vs. China
Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
Estadio: Arena Sosnowiec.
Árbitra: Alyssa Pennington.
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España vs. Portugal
Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
Estadio: Arena Katowice.
Árbitra: Asaka Koizumi.
Jueves 17 de septiembre:
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Francia vs. Canadá
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
Estadio: Miejski LKS Lodz.
Árbitra: Twanyanyukwa Antsino.
Inglaterra vs. Nigeria
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
Estadio: Bielsko-Biala.
Árbitra: Myriam Marcotte.
Corea del Norte vs. Japón
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Miejski LKS Lodz.
Árbitra: Charly Straub.
Polonia vs. Colombia
Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
Estadio: Bielsko-Biala
Árbitra: Casey Reibelt.
TV: señal principal de Gol Caracol y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com
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