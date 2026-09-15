Revelan detalles de fichaje frustrado de Avellino con James Rodríguez; no todo fue por dinero

James Rodríguez fue anunciado y oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional, pero antes de que el talentoso cucuteño firmara con el 'verdolaga', su futuro deportivo fue vinculado al Unione Sportiva Avellino de la segunda división de Italia. Lo cierto es que desde el 'viejo continente' revelaron los detalles tras este fichaje frustrado; no todo fue por dinero.

Hay que precisar que el Avellino, que actualmente es cuarto en la Serie B, es dirigido por Alessandro Nesta. El campeón del mundo con la Selección de Italia, y con gran trayectoria deportiva a nivel de clubes, fue importante en la decisión final del elenco con sede en la legión de Campania en el sur de la nación transalpina.

James Rodríguez, mediocampista de Nacional Foto: @nacionaloficial

¿Por qué James Rodríguez no fichó por el Avellino?

Publicidad

En ese orden de ideas fue Angelo D'Agostino, presidente de la escuadra italiana, el que tomó la vocería con respecto al no arribo de Rodríguez Rubio. El máximo dirigente dejó claro que sí hubo interés en contratar al '10' y capitán de la Selección Colombia, pero que Nesta no estaba tan convencido de que su incorporación se ajustara a las necesidades del club.



"Alessandro Nesta me expresó dudas sobre las capacidades del colombiano, al considerar que no se ajustaba del todo a las necesidades del equipo", expresó D'Agostino a los micrófonos de 'Sportchannel News 214', al término del juego que Avellino igualó a un gol con Palermo el pasado domingo.

Dichas declaraciones fueron replicadas en el diario 'Il Meridiano Sport', que agregó en su informe que la "negociación" por James David "no sólo se frustró únicamente por motivos económicos", sino también por mencionado por Nesta.

Publicidad

Así las cosas, en el Avellino ya dejaron atrás el tema de James Rodríguez y miran lo que les depara en el horizonte. Pasando especialmente en la remodelación de su estadio y el objetivo claro de ascender a la primera división.

¿Cuándo es el próximo partido de James Rodríguez?

El calendario indica que el siguiente reto del volante cucuteño, de 35 años, será este miércoles 16 de septiembre cuando Atlético Nacional, su nuevo club, enfrente a Internacional de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido válido por la jornada número trece de la Liga BetPlay II-2026. Se prevé que en este encuentro se dé el debut de James Rodríguez con la camiseta del 'verdolaga'.