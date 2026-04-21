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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "James Rodríguez va a llegar muy bien al Mundial 2026; a veces es difícil porque la gente olvida"

"James Rodríguez va a llegar muy bien al Mundial 2026; a veces es difícil porque la gente olvida"

Al '10' de la 'tricolor' le salió importante defensor, destacando su actuación en los más recientes duelos contra Croacia y Francia. Además, enfatizó en que tendrá una gran Copa del Mundo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de abr, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, futbolista colombiano del Minnesota United
Getty Images

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