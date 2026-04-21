"James Rodríguez va a llegar muy bien al Mundial 2026; a veces es difícil porque la gente olvida"

Mientras muchos critican a James Rodríguez por su falta de minutos, ritmo y continuidad en su actual equipo, que es el Minnesota United; otros salen a respaldar al ‘10’, enfatizando en que debe ser uno de los pilares para esta Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, Juan Guillermo Cuadrado volvió a hablar de la ‘tricolor’ y se refirió al cucuteño como una de las principales armas para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, pese a que en la pasada doble jornada FIFA las cosas no salieron tan bien, perdiendo 2-1 con Croacia y 3-1 frente a Francia.

"Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y James va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que queda después que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien", indicó de entrada el lateral ‘cafetero’, en entrevista con ‘ESPN’.

Sumado a eso, Juan Guillermo Cuadrado analizó lo que fue la actuación del ‘10’ en los dos más recientes partidos de la ‘tricolor’, que se resumen en derrotas. No obstante, a ojos de Cuadrado, hubo cosas interesantes del cucuteño en cancha: "Yo por ejemplo analizo, cuando veo la Selección, para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, James propuso y estuvo muy bien. James en todo lo que jugó puso tres pases que fueron clave. Y aunque no estaba en su ciento por ciento, él siempre es importante porque en cualquier momento te da un pase, te da una jugada”.



“James tuvo la jugada que le dio a "Lucho", "Lucho" le dio a Luis Javier Suárez que fue la que se equivocó. Después tuvo otra que le dio a "Lucho" y que enganchó y pateó con izquierda, después tuvo otra que le cayó y pateó él con la derecha y tu analizas el contexto que en algunas situaciones sí, por falta de ritmo, no se veía tan bien, pero a la hora de proponer el juego es alguien muy importante para la Selección y confío en el talento que tiene y en lo importante que es para la Selección y sé que va a llegar bien al Mundial. Para mí va a llegar muy bien", finalizó Juan Guillermo, defendiendo al ‘10’ de Minnesota United.

