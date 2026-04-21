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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo: "Portugal es candidato en el Mundial 2026, Cristiano es referente, pero tiene más"

Néstor Lorenzo: "Portugal es candidato en el Mundial 2026, Cristiano es referente, pero tiene más"

Muchas reflexiones y conceptos dejó Néstor Lorenzo, DT de Colombia, en la primera emisión de 'Charlas de Vestuario', con Alexis García. Habló de los rivales en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Néstor Lorenzo hablando de los rivales para el Mundial 2026.
Néstor Lorenzo hablando de los rivales para el Mundial 2026.
Foto: Getty Images y AFP.

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