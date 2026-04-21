Néstor Lorenzo: "Portugal es candidato en el Mundial 2026, Cristiano es referente, pero tiene más"

"En el Mundial 2026 sueño con lo máximo, pero tenemos que ser prudentes para no generar una falsa ilusión a la gente. Vamos a hacer y a entregar lo que esté a nuestro alcance para ganar el Mundial, aunque vamos paso a paso". Esa fue una de las últimas palabras que dejó escapar Néstor Lorenzo, en su charla abierta y sincera con Alexis García en 'Charlas de Vestuario', de Ditu, de Caracol Televisión.

El entrenador de la Selección Colombia apunta alto y por eso dice lo que siente, de cara a la participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio.

"Todo me preocupa, cada partido, cada cosas, cada idea. Cuando juegan mucho, me preocupa; cuando no vienen jugando, me preocupa; pero ahí estamos trabajando siempre", agregó el argentino.

¿Qué sabe de Uzbekistán?

"Conozco, sí conozco. Tienen un par de jugadores en Europa, cuentan con DT italiano como Cannavaro, pero nadie es fácil, ellos van con su ilusión, mirá que me tocó perder con Camerún (en Italia 90), Argentina perdió con Arabia en Catar 2022 y hay cosas que no quieres que te pasen nunca más".



Se tiene siempre en la mira ese debut...

"Son partidos difíciles, por lo que se vive en la previa, por el temor a la frustración, pero es claro que el equipo tiene que ser protagonista, pero no es fácil. De mi parte, tranquilo no estoy con nadie".

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¿Y que piensa de esa Portugal, de Cristiano Ronaldo?

"Creo que Portugal es uno de los candidatos en el Mundial 2026, tiene un buen ranking Fifa, lo de Cristiano Ronaldo que es el refernte histórico por todo lo que significa, pero además tiene otros grandes jugadores, de élite. Y ya, vamos a ver. Estamos ansiosos de hacerlo de la mejor manera en ese partido"

¿Su trabajo, su oficina se encuentra acá en la FCF, por qué?

"Es nuestro deber, es la obligación. Muchos (técnicos de selecciones) están desde Buenos Aires o desde una provincia planificando. Pero es bueno estar, compartir, que el que tenga una idea la baje a los demás, así vamos moldeando todo el trabajo, nos conocemos, discutimos fútbol todos los días, vemos los partidos de los jugadores colombianos y así es nuestro día a día".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP