"Luis Díaz ha crecido una barbaridad en Bayern Múnich, ahí se marca su inteligencia"

Con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo 2026, el profesor Néstor Lorenzo hizo un análisis de lo que es el frente de ataque de la Selección Colombia, en la que destacan importantes nombres, tales como el de Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y el mismo Luis Díaz.

Y justamente, refiriéndose a la actualidad del guajiro, el estratega argentino habló en exclusiva con ‘Charlas de Vestuario’, de ‘Ditu’; dando una entrevista a Alexis García, quien no dejó pasar la oportunidad para enfatizar en el extremo del Bayern Múnich, cuadro en el que ya es considerado titular indiscutible, figura, goleador y pieza clave para el entrenador Vincent Kompany y toda la afición ‘bávara’.

"De Luis Díaz lo primero que hay que decir es que ha crecido una barbaridad, le sirvió esa ida a Alemania, que de pronto al principio generó inquietud. Ahí (en Bayern Múnich) hay dos jugadores espectaculares, buenos líderes, que me encantan, que son Kimmich (Joshua) y Kane (Harry). Esos dos jugadores inspiran y enseñan y eso le ayudó. Decían que Lucho no hacía goles acá, pero en Liverpool creció muchísimo, especialmente en la teminación de la jugada", dijo el entrenador del seleccionado colombiano.

Luis Díaz en Selección Colombia vs Francia AFP

"Ese proceso no fue fácil (de Liverpool a Bayern). Lucho estaba en Liverpool muy bien, ese traspaso a Alemania fue una duda, pero él se adaptó y ha tenido un crecimiento. Ahí se marca su inteligencia, aparte que es un muy buen muchacho", agregó Lorenzo en medio del cierre de la conversación con 'el Maestro' García, quien será técnico invitado en Gol Caracol para el cubrimiento del Mundial 2026.



¿Qué dijo Lorenzo sobre Luis Javier Suárez?

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"(Luis Javier Suárez) siempre me gustó a mí, lo vimos estando en Almería, pero en ese momento estaban grandes '9' como Borja (Miguel), Durán (Jhon Jáder), Santos Borré, Cucho (Hernández), Córdoba (Jhon). Pero dijimos (con el cuerpo técnico), vamos a verlo de cerca. Es un chico inteligente y la verdad es que se encuentra compitiendo con los demás", expresó el profesor Lorenzo en otro de los apartes de la entrevista en Ditu, refiriéndose al actual jugador del Sporting, de Portugal”.