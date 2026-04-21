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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz ha crecido una barbaridad en Bayern Múnich, ahí se marca su inteligencia"
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"Luis Díaz ha crecido una barbaridad en Bayern Múnich, ahí se marca su inteligencia"

De Luis Díaz, gran figura de Bayern Múnich, se siguen escuchando palabras de elogio y admiración, mucho más en el seno de la Selección Colombia, a días del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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