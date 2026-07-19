VIDEO: Gerard Piqué es centro de burlas en la final del Mundial 2026, por presentación de Shakira

Coldplay compartieron escenario con iconos del fútbol brasileño y actores de la serie "Ted Lasso" en un espectacular espectáculo de medio tiempo —el primero de su clase en una final de la Copa del Mundo— celebrado este domingo.

Este gran despliegue al estilo del Super Bowl —una novedad para el evento cumbre del fútbol— incluyó también un homenaje a la leyenda del fútbol Pelé y una interpretación de "Seven Nation Army" dirigida por Gustavo Dudamel, con la participación de músicos de Estados Unidos, Venezuela e Irán.

Personajes de "SesameStreet" y "TheMuppets" se unieron a Coldplay y a un coro de una escuela primaria de Nueva York para cerrar una actuación destinada a recaudar fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que promueve el acceso al deporte para niños en situación de vulnerabilidad.

La interpretación de "Music" dio paso a una orquesta —integrada por la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el violinista iraní Bijan Mortazavi— que tocó "Seven Nation Army" de The WhiteStripes, un éxito de rock convertido en un clásico de los estadios de fútbol de Estados Unidos.



HEELP sasha cantando “dai dai” de shakira justo al lado de piqué JSKSGSJSHA el peor karma de ese man son sus propios hijos pic.twitter.com/5xbwWyevV4 — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) July 19, 2026

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Las imágenes de la celebración de los aficionados noruegos —el "remo vikingo"— durante este torneo sirvieron de antesala para que el fenómeno del K-pop, BTS, interpretara su gran éxito "Dynamite" con una letra adaptada al fútbol.

Posterior a eso, presentaron a la superestrella canadiense del pop Justin Bieber, quien interpretó una versión emotiva y adaptada a la Copa del Mundo de "EverythingHallelujah"; posteriormente, Shakira y el cantante nigeriano BurnaBoyelevaron nuevamente la energía con el himno de este Mundial, "DaiDai", acompañados por bailarines ugandeses.

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Sin embargo, hubo viral momento durante la presentación de la colombiana, pues, sus hijos quienes estaban en las tribunas, empezaron a cantar y a bailar cuando ella entro en escena.

Lo curioso es que ambos lo hicieron al la do de Gerard Piqué, su padre; quien hizo cara de muy pocos amigos durante la presentación.