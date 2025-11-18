Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
James Rodríguez y un nuevo gol con la Selección Colombia; no falló contra Australia, en Nueva York

James Rodríguez y un nuevo gol con la Selección Colombia; no falló contra Australia, en Nueva York

Al minuto 76 del partido preparatorio de este martes 18 de noviembre el '10' y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, marcó el 1-0 frente a los australianos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
James Rodríguez

