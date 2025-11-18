James Rodríguez y un nuevo gol con la Selección Colombia; no falló contra Australia, en Nueva York

La Selección Colombia se tardó pero al final rompió el cero en el marcador en el minuto 76 del partido contra Australia y todo de la mano de nada más y nada menos que James Rodríguez, de penalti.

Al minuto 75 luego de un pase filtrado al área, el lateral derecho Santiago Arias sufrió una falta dentro del área y luego de que se terminara la jugada la árbitra central decretó la pena máxima a favor de la 'tricolor'.

James Rodríguez tomó la responsabilidad a pesar de los reclamos de los australianos a la juez, y con un remate cruzado mandó el balón al fondo de la red para el 1-0 de la Selección Colombia en el estadio Citi Field, en Nueva York.



Así fue el gol de de James Rodríguez en Colombia vs Australia, en partido preparatorio: