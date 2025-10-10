"James Rodríguez ya no da lo mismo de antes, pero con el balón en los pies marca diferencia"

En la previa del duelo entre la Selección Colombia y México, correspondiente a un encuentro preparatorio pensando en la Copa del Mundo 2026; desde territorio ‘manito’ analizan al combinado ‘tricolor’ y, en especial, a una de sus figuras que muy bien conocen.

Se trata de James Rodríguez, futbolista que actualmente juega en el Club León, pero que ahora deberá a enfrentar a los ‘aztecas’ en uno de los dos partidos de esta jornada FIFA.

Y en Gol Caracol, José ‘Pantera’ Zúñiga habló en exclusiva previo al encuentro, analizando al ‘10’ del cuadro ‘cafetero’, además de analizar lo que se habla desde México sobre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Acá en México se mira mucho la calidad la calidad técnica de James Rodríguez, son conscientes del gran jugador que es, pero saben que físicamente es un jugador que ya no te da lo mismo de antes, pero que, sin duda alguna, con el balón e los pies es un futbolista que te marca diferencia, sobre todo con el pase filtrado o la pelota quieta; aquí lo respetan muchísimo, por toda su trayectoria y gran riqueza que tiene”, indicó de entrada el delantero colombiano, que actualmente juega en América de México.



¿En México miran por ‘debajo del hombro’ a Colombia?

“Creo que México sí le da importancia a esta clase de partidos, son conscientes de que Colombia es una gran selección, pero sin duda alguna, México va a poner todos sus recuerdos para salir ganadores”.

¿De qué se debe cuidar Colombia frente a México, este sábado?

“Colombia debe tener cuidado en todos los jugadores, en general; México tiene una nómina con varios futbolistas de mucha calidad, con proyecciones a Europa y, teniendo en cuenta que se aproxima el Mundial, todos quieren hacer parte de esa lista final y se van a mostrar en estos partidos”.

¿Cuál de las dos es mejor selección en la actualidad?

“Sigo a la Selección Colombia muy de cerca y sé el gran equipo que es; soy consciente de la gran calidad de jugadores que tiene. Llevo mucho tiempo viviendo en México y he vivido muy de cerca también muchos procesos en los que he visto muchos jugadores con demasiada calidad. Es difícil responder cuál selección es mejor”.

¿Qué se dice de Colombia en México, previo al duelo?

“Aquí se dice que Colombia es una gran selección, un equipo con jugadores de muchísima calidad y que es un gran rival al que se va a enfrentar; es espera sacar un resultado positivo”.