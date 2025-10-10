Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Kevin Serna estuvo en sitios donde no mereció estar": la historia del jugador de Selección Colombia
Exclusivo

"Kevin Serna estuvo en sitios donde no mereció estar": la historia del jugador de Selección Colombia

Recibir su primer llamado a la 'tricolor' no fue fácil, ya que hubo sacrificios, momentos de frustración y años de trabajo, y así lo contó un amigo de Kevin Serna.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Kevin Serna, delantero de Fluminense, en su primer llamado a la Selección Colombia
Kevin Serna, delantero de Fluminense, en su primer llamado a la Selección Colombia
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad