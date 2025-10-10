Entre emoción y orgullo: la mamá de Elkin Rivero habla de su hijo en Selección Colombia Sub-20

No hay regalo más preciado que el amor de una madre. Además de su apoyo incondicional, son el motor sin el que nadie podría despegar. Prueba de ello es la historia de Elkin Rivero, mediocampista de Atlético Nacional que está cumpliendo uno de sus sueños, luego de ser convocado por la Selección Colombia Sub-20 al Mundial 2025.

Ana Almario es la mamá del joven futbolista, de 19 años, y, en una emotiva entrevista con Gol Caracol, no ocultó su orgullo, amor y admiración por lo que está haciendo su hijo. De igual manera, recordó cómo fueron los inicios y lo que superaron para que, en la actualidad, el volante esté donde esté. No fue fácil, pero la lucha valió la pena.

Elkin Rivero no hizo parte de la 'tricolor' que disputó el Sudamericano Sub-20 en territorio venezolano. Razón por la que tuvo que remar contra la corriente y ganarse un lugar, pensando en el Mundial. Con trabajo, dedicación y, como dice su madre, "ganas de salir adelante", lo consiguió. El técnico, César Torres, lo llevó a la cita orbital.

Allí, empezó de atrás para adelante. En la primera fecha de la fase de grupos, permaneció en el banco, pero todo cambió. El mediocampista, nacido en Montería, fue titular en la segunda jornada y no soltó su lugar. Por eso, la señora Ana no cabe de la dicha y, en cada palabra que expresó, lo dejó en evidencia: un amor puro y sincero.



Elkin Rivero, mediocampista de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial de Chile 2025 Getty Images

Publicidad

¿Cómo ha vivido la participación de su hijo en el Mundial Sub-20?

"Muy felices y orgullosos porque lucir la camiseta de nuestro país es algo maravilloso y único".

¿Por qué nació el amor por el fútbol en Elkin Rivero?

"Cuando estaba en el colegio, los profesores lo llevaban a intercolegiados y desde ese momento le cogió amor al fútbol. Una profesora lo llevó, por primera vez, a una escuela, empezando su camino".

Publicidad

¿Nunca descuidó el colegio?

"No, nada, porque, para él, las dos cosas eran muy importantes, tanto el fútbol como el colegio. Desde un inicio, comprendió que ambos eran fundamentales".

Elkin Rivero, futbolista de la Selección Colombia Sub-20 en un entrenamiento Twitter de la Selección Colombia

¿Cuál ha sido su rol como madre en este camino?

"Siempre ha sido un muchacho enfocado en lo que quería, entonces lo fuimos guiando y teniendo claro que era el colegio y el fútbol. Entendió que eran dos cosas que iban de la mano, así que no había que decirle mucho, ya que lo tenía claro".

¿Cómo es Elkin fuera de las canchas?

"Es una persona muy amable con sus amigos, la familia, su gente en general. Demasiado amoroso y feliz".

¿Cuál es el diferencial de él para estar donde está?

"Las ganas de salir adelante porque siempre tuvo claro que quería ser futbolista profesional y me decía: 'mami, ese es mi sueño'. Yo le respondía que si ese era su objetivo, lo iba a cumplir y Dios estaría presente para que de pasos y esté donde está, que ya es algo real, grande e impresionante. No solo es jugador profesional, sino que también hace parte de la Selección Colombia Sub-20, así que eso es una maravilla. Siento mucho amor, felicidad y orgullo de verlo ahí. Es bonito".

Elkin Rivero, en un partido de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 Twitter de la Selección Colombia

Publicidad

¿Qué siente al ver lo que su hijo ha logrado?

"La verdad es que no sé ni siquiera cómo describirlo (risas). Para mí es tan grande lo que ha hecho. Siento algo enorme, un amor infinito por todo esto. Yo sabía que llegaría lejos por las ganas que tenía de ser profesional y ser alguien. Siento orgullo, alegría, amor y es demasiado bonito lo que ha logrado hasta ahora".

¿Cómo fueron los inicios de Elkin?

"Fue un proceso, con sacrificio, y hubo muchas personas que lo apoyaron, especialmente don Carlos, que Dios lo mandó a su vida. Fue fundamental en su carrera porque, para nosotros, era difícil costearle lo que necesitaba, como los guayos, uniformes, viajes, en fin, entonces le daban mano para que siguiera adelante. De igual manera, cada uno de los entrenadores que tuvo aportaron su granito de arena para que construyera su camino".

Publicidad

¿Alguna vez pensaron en botar la toalla?

"No, nosotros estábamos dispuestos a hacer de todo con tal de que cumpliera su sueño y gracias a Dios, lo está cumpliendo porque llegar a donde está, no es fácil y es lindo. Ganarse el cariño de tantas personas que lo aman y admiran es impresionante. Para mí, es importante lo que ha hecho y vivido porque siento orgullo y amor".

Elkin Rivero, uno de los convocados por la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial 2025 Twitter de la Selección Colombia

¿Hasta dónde sueña con su hijo?

"Me lo imagino en los clubes grandes de Europa. Eso sería lindo y un sueño. Ojalá que llegue a otros países".

¿Qué le ha dicho Elkin de estar en el Mundial?

"Que se siente muy feliz y bien porque está cumpliendo uno de sus sueños. Sé que van a llegar muy lejos; si se lo proponen, junto con sus compañeros, nos vamos a traer ese título".

Envíele un mensaje a su hijo que siempre recuerde...

"Que no desfallezca, siga trabajando y que él es un niño inteligente y Dios lo llevará muy lejos. Entonces que le de, siga y le esperan cosas lindas y grandes".

Elkin Rivero, jugador de la Selección Colombia, llegando a un partido del Mundial Sub-20 Getty Images

Publicidad

Entrevista con Ana Almario, madre de Elkin Rivero, de la Selección Colombia Sub-20