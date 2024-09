Jefferson Lerma: "Colombia es un equipo resiliente, con mentalidad ganadora, ambición"

Jefferson Lermavolvió a tener un buen partido con la Selección Colombia y desde su posición trató de darle equilibrio y salida a la 'tricolor'. El actual jugador del Crystal Palace estuvo todo el partido en el triunfo 2-1 de la 'amarilla' frente a Argentina, y luego del compromiso por la octava jornada de las Eliminatorias dejó sus sensaciones en la zona mixta.

De entrada, el oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca, habló de las virtudes del combinado de nuestro país y usó la palabra resiliencia para describir el presente del equipo que es entrenado por Néstor Lorenzo.

"Hemos terminado un poco cansados, pero contentos con la victoria, este equipo tiene una mentalidad ganadora, ambiciosa y que no deja de creer en las capacidades de cada uno, eso nos hace diferentes. Vamos a más; este equipo se pude describir en una palabra: resiliencia, y con la fe intacta de cara a lo que se avecina", manifestó Lerma Solís a los micrófonos de Gol Caracol desde la ciudad de Barranquilla.

Con respecto a los aspectos en los que corrigieron del anterior duelo en Lima contra Perú, el número '16' complementó que "cada partido te enseña algo diferente, siempre hay cosas por mejorar. Un equipo que batalló en la cancha y ahora queda sonreír y disfrutar".

Publicidad

Jefferson Lerma también se refirió a lo que fue esa dura batalla en el mediocampo con sus adversarios de Argentina. "Sabíamos que no iba a ser nada fácil, gracias a Dios hemos sabido soportar y defender, fue un medio del campo competitivo y nos vamos contentos por lo ejecutado".

Jefferson Lerma y Yerson Mosquera festejan uno de los goles de Colombia contra Argentina. RAUL ARBOLEDA/AFP

Por último se refirió a la pelota quieta, vía que le ha dado varias alegrías a la Selección Colombia. "Es algo que hemos sumado a nuestro juego, por esa faceta hemos conseguidos goles y queda mejorar detalles de cara a lo que viene".

Publicidad

Otras reacciones: Yerson Mosquera feliz por su primer gol con la 'tricolor'

De otro lado, el defensor del 'Wolves', de la Premier League, Yerson Mosquera, dejó sus sensaciones de lo que fue el compromiso contra Argentina en el 'Coloso de la Ciudadela', y por supuesto, se mostró muy emocionado por estrenarse en las redes contrarias con la Selección Colombia.

"Marcar mi primer gol y más como un rival como es Argentina me llena de felicidad. Siempre me he sentido bien acogido aquí, cada uno de los compañeros tratan de hacerme sentir como en familia, como en casa, agradecido por todo lo que me han brindado", pronunció el exjugador de Atlético Nacional.

A su vez tuvo palabras para James Rodríguez, quien le puso un centro preciso para poder celebrar. "Es una 'crack' todos los sabemos, pudimos interpretar bien la jugada y James se encargó de hacer el resto".

Publicidad

Por su parte, Luis Díaz le dedicó unas palabras a Yerson Mosquera del cual afirmó que es "un gran chicho, es noble, trabaja duro, se porta muy bien, trabaja bien en el club. marcar un primer gol en la selección es especial

Yerson Mosquera, defensor central de la Selección Colombia. Foto: AFP.

Reviva acá el gol de Yerson Mosquera vs. Argentina, por Eliminatorias: