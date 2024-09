¿Jefferson Lerma está descartado en la Selección Colombia?: Néstor Lorenzo respondió

Jefferson Lerma no está descartado en la Selección Colombia para los partidos contra Perú, en Lima, y frente a Argentina, en Barranquilla, para lo que serán los duelos de la séptima y octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El volante vallecaucano no estuvo frente al Chelsea con su equipo, el Palace, y eso causó alarma en la 'tricolor'.

Pese a que en las últimas horas fue citado Juan Camilo Portilla, de las filas de Talleres de Córdoba, el propio técnico de la 'amarilla, Néstor Lorenzo, en charla exclusiva con Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol, desde Barranquilla, despejó todas las dudas sobre Lerma Solís que es fijo en el mediocampo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Jefferson Lerma?

Así las cosas, el DT argentino al servicio de la Selección Colombia sostuvo lo siguiente: "Son jugadores del proceso, de pronto Lerma estuvo más veces y, Portilla estuvo menos, pero son jugadores que ya conocemos y ellos nos conocen. Y no hay ni ausencia de nadie, Lerma pretendemos que venga, está evolucionando bien y no hay motivo por el cual no debiera venir. Estamos viendo la forma de que se sume al plantel y evaluarlo aquí".

Jefferson Lerma es una de las figuras del Crystal Palace. Patrick Khachfe/Getty Images

Las palabras de Néstor Lorenzo indican que Lerma Solís es esperado en las próximas horas en la concentración de la Selección Colombia, en Barranquilla, donde ya han llegado algunas de las figuras como es el caso de James Rodríguez, Johan Mojica, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz y Santiago Arias, entre otros.

El oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca, causó preocupación en el entorno de la 'amarilla' y todo porque su nombre no apareció en el once titular del Crystal Palace ni en el de suplentes para enfrentarse al Chelsea, en Stamford Bridge, el domingo anterior. Su equipo terminó igualando 1-1 en el compromiso de la tercera jornada de la Premier League.

De otro lado fue el propio técnico del Palace, Oliver Glasner, quien dio detalles del por qué el exjugador del Atlético Huila no estuvo frente a los 'blues'. Afirmó que fue por problemas en uno de sus pies.

"Sí, su problema es en unos de sus dedos. Nadie sabe de dónde viene, pero le duele mucho cuando se pone las botas, así que no es posible que juegue contra el Chelsea", dijo en charla con 'Premier League Productions' en la previa del juego.

Lerma tuvo una gran figuración en la pasada Copa América en el que marcó dos goles y jugó un total de 425 minutos.

Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia, en acción de juego de la final de la Copa América 2024 AFP