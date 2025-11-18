Vea acá el gol de Jefferson Lerma en el triunfo de Colombia sobre Australia; selló el 3-0

La Selección Colombia derrotó 3-0 a Australia y con eso cerró su acción en el 2025, para seguir preparando lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Jefferson Lerma marcó el último gol de la 'tricolor' en el año.

Al minuto 90+5 el mediocampista del Crystal Palace ganó en el juego aéreo y de cabeza puso a trabajar al arquero y la defensa rival. Pero el rebote le volvió a quedar y mandó la pelota al fondo para el tercer y definitivo tanto.

En la celebración del gol hubo confusión ya que Dávinson Sánchez, quien también intentó rematar, festejó y la mayoría se fueron con él, aunque al final el de la anotación fue Jefferson Lerma.

Así fue el gol de Jefferson Lerma en Colombia vs Australia, en partido preparatorio: