Vea acá el gol de Jefferson Lerma en el triunfo de Colombia sobre Australia; selló el 3-0

Vea acá el gol de Jefferson Lerma en el triunfo de Colombia sobre Australia; selló el 3-0

El mediocampista de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, se encargó de anotar el tercer y último tanto de frente a los australianos, en el duelo de fogueo disputado en Nueva York, este martes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
