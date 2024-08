Jenni Hermoso no se olvidó de la Selección Colombia y dejó un mensaje tras el partido

Jenni Hermoso, jugadora de España y del Tigres mexicano, expresó tras su primer gol del partido y la victoria de España en los penaltis contra la Selección Colombia femenina que "todo puede pasar por algo".

"No creo en el destino, cada vez me han ido pasando muchas cosas y cuando te paras piensas que todo puede pasar por algo y hoy estoy feliz”, dijo.

¿Qué dijo Jenni Hermoso sobre el partido con la Selección Colombia en Juegos Olímpicos 2024?

Sobre el favoritismo de España, Hermoso indicó: "Al final somos como un equipo a batir y sabemos que en el fútbol un día estás arriba y otro abajo. Intentamos tener la constancia de ser el equipo mejor del mundo y prepararnos para seguir dando guerra. Y hoy nos ha costado”.

“Colombia creo que ha hecho una buena primera parte, pero la pasión y la garra que tenemos tiene que seguir dando guerra en estas Juegos Olímpicos”, finalizó.

Jenni Hermoso, que tras el partido contra Brasil expresó que hay cosas que no entendía en relación a sus pocos minutos disputados durante la fase de grupos, marcó el 1-2 y explicó que los últimos goles siempre se los dedica a ella misma por el trabajo incansable.

“¿Por qué hacer que algo ajeno, que tú no controlas, nos controle a nosotras? Me siento orgullosa de lo que hago cada día, todo lo que está a mi mano intento darlo, intento ayudar al equipo. Sigo entrenando como la que más y hoy he tenido, no voy a decir suerte, he tenido trabajo de marcar un gol y el equipo está en semifinales”, reflexionó.

“El valor nos lo ponemos a nosotros mismos y no debemos dejar que nadie nos lo ponga. Estoy preparadísima desde el minuto cero que salgo del banquillo y cuando me ha llamado Montse (Tomé) para salir he dicho que lo iba a dar y dejar todo en el campo para que el equipo pueda seguir disfrutando de estos Juegos Olímpicos”, agregó.

La futbolista madrileña reconoció que casi le da un ataque de ansiedad en el final del partido por la tensión de los penaltis. “Hace mucho que no vivíamos algo así, estamos felices porque estamos un poquito más cerca de lo que soñamos, estamos muy cerquita de tocar una medalla”, dijo.

“Cata Coll ha probado antes la máscara, le he dicho que se imaginara que tuviese superpoderes y hoy los ha tenido así que la máscara se la quede un rato porque la va a tener que llevar, así que, que nos siga dando fuerza”, señaló.