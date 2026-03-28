Jhon Arias: "Francia te aterriza, mide y permite saber cómo llegas de cara al Mundial 2026"

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026. El telón de la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, se va a abrir el jueves 11 de junio y el debut de la Selección Colombia está programado para el 17 del mismo mes, contra Uzbekistán. Razón por la que cada partido que se afronte desde entonces y hasta la fecha es clave para ultimar detalles, corregir errores y, como se dice de manera popular, 'medir el aceite'.

El pasado 26 de marzo, la 'tricolor' cayó 2-1 frente a Croacia, donde el autor del único tanto 'cafetero' fue obra de Jhon Arias, cuando se jugaban los primeros minutos del encuentro. Justamente, el jugador de Palmeiras habló en atención a los medios de comunicación, en la previa al duelo con Francia, que se disputará este domingo 29 de marzo, y explicó la importancia de este compromiso y cómo llega el conjunto de Néstor Lorenzo.

¿Qué decir de Francia?

"Francia tiene grandes jugadores y un proceso llamativo a los ojos de todo el mundo, con jugadores mediáticos. Sin embargo, acá en Colombia también tenemos grandes futbolistas, importantes, de buen presente y una excelente carrera. Será un buen rival y partido, que nos servirá de cara al Mundial. Es bueno tener este tipo de compromisos porque te miden la vara y el momento en el que estás y qué se puede mejorar. Es acertado que tengamos esta experiencia en este momento porque nos aterriza y para saber cómo estamos de cara a la Copa del Mundo".

¿Ha cambiado algo en la preparación?

"No es nada diferente a lo que se ha hecho. Es una fecha atípica por el tiempo de preparación, con solo dos días entre juego y juego, así que no se cambia mucho. Independiente del rival que tengamos, Colombia no renuncia a su esencia y a lo que nos trajo hasta acá. Se sabe que Francia va a ser un rival que va a exigir nuestra mejor cara".



¿El clima influye?

"Hace parte del mundo del fútbol. En Orlando teníamos un clima cálido y calor, acostumbrado a lo de Barranquilla, como en casa, pero en Washington es más frío. Igual, no es impedimento para que demos espectáculo. Ojalá que sea un gran paratido para nosotros".

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¿Feliz de estar en Palmeiras?

"Siempre soy el mismo, esté donde esté. Hay cosas que te favorecen y llegué a un gigante de Sudamérica, disputando títulos. Feliz, ya que me han recibido bien, me hicieron sentir como una pieza fundamental. Continuaré enfocado de cara al Mundial".