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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Arias: "Francia te aterriza, mide y permite saber cómo llegas de cara al Mundial 2026"

Jhon Arias: "Francia te aterriza, mide y permite saber cómo llegas de cara al Mundial 2026"

Después de haber perdido 1-2 con Croacia, la Selección Colombia se prepara para un nuevo juego de fogueo para el Mundial 2026, que es el gran objetivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, anotó el único gol contra Croacia, en partido previo al Mundial 2026
Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, anotó el único gol contra Croacia, en partido previo al Mundial 2026
AFP

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