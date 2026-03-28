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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Yerson Mosquera: "A Francia se le tiene respeto por lo logrado, pero Colombia tiene buen equipo"

Yerson Mosquera: "A Francia se le tiene respeto por lo logrado, pero Colombia tiene buen equipo"

El defensor de la Selección Colombia generó sus conceptos previo a lo que será el juego contra Francia este domingo. Yerson Mosquera confía en las capacidades del plantel para hacer un buen partido.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia.
Yerson Mosquera, defensor de la Selección Colombia.
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