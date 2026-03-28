Yerson Mosquera: "A Francia se le tiene respeto por lo logrado, pero Colombia tiene buen equipo"

La Selección Colombia enfrentará a Francia este domingo en partido de preparación rumbo al Mundial 2026, pero antes de que ruede el balón, la 'tricolor' tuvo atención a prensa y uno de los futbolistas que generó sus opiniones fue Yerson Mosquera.

El defensor del Wolverhampton, de la Premier League, podría ser opción en la parte posterior para el juego de fogueo ante los campeones del mundo en Rusia 2018. El de Apartadó está listo por si el profesor Néstor Lorenzo lo requiere desde el inicio.

"En lo personal lo tomo muy bien, siento que es algo que me da un poco de alegría por tener el respaldo de un país, y más después en cuanto a las situaciones que me ha tocado vivir en temas de lesiones. Y con respecto al juego, siento que va a ser muy interesante donde podemos terminar de medirnos, por así decirlo, por que el partido pasado lo hicimos muy bien, solamente no se nos dio el resultado, pero pienso que este juego nos va a dar a sacar eso que podemos dar; somos positivos y sé que vamos a sacar un buen resultado mañana (domingo)", expresó.



Otras declaraciones de Yerson Mosquera

- Su experiencia de jugar en la Premier League para tratar de 'frenar' a jugadores de Francia

"Siento que la Premier te ayuda mucho, es una liga donde siempre te enfrentas a jugadores maravillosos, jugadores muy buenos, y un partido como contra Francia es muy similar. Te vas a encontrar jugadores que son desequilibrantes en el uno contra uno, hay que sacarle provecho en toda la experiencia que se ha adquirido durante este tiempo".



- Usted como defensor, le genera algo de presión, ya que se puede estar jugando su futuro en el Mundial

Yerson Mosquera, jugador colombiano al servicio del Wolves @yersonmosquera_15/Instagram

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"Con el respeto que se le tiene a Francia, que es bicampeona del mundo, nosotros medimos a todas las selecciones por igual. A Francia, obviamente se le tiene respeto por todo lo que ha logrado y lo que ha hecho últimamente, pero nosotros tenemos un buen equipo también y sabemos que podemos competirle de la mejor manera. Yo en lo personal me preparo bien, estoy a disposición de cuando el entrenador lo requiera, el puesto al Mundial me lo juego siempre, en los entrenamientos, en mi club, cuando vengo acá y si tengo la posibilidad de jugar".

- El ser jugador polivante ayuda en este tipo de partidos...

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"Se hacen variantes de todo, es tener recursos, al final es fútbol y tienes que verlo por ese lado, tenemos jugadores que se pueden adaptar a cualquier tipo de juego, modelo de juego y pienso que cualquier variante nos ayudará mucho".

- ¿Qué le pide el profesor Lorenzo, a raíz de su polifuncionalidad?

"Él te deja fluir, te deja ser tu mismo, creo que eso es importante también para que tú des el rendimiento que das. Nunca te trata de presionar o exigir algo que no esté en tu rol, él te pone en la posición que puedes estar bien".