Colombia vs. Francia: a qué hora ver EN VIVO por Gol Caracol, el partido de preparación

La Selección Colombia tendrá este domingo 29 de marzo una gran prueba de fuego, pensando en lo que será su participación en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Francia, una de las escuadras que parten como favoritas al título en la cita orbital en tierras norteamericanas, en junio. Este vibrante duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol.

La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación. Getty

Ante 'les bleus', la 'tricolor' espera mejorar en varios aspectos del juego con respecto a lo que su presentación en la derrota contra Croacia 2-1 el jueves pasado, uno de ellos será la definición y estar más atentos en la parte posterior, no dejar tantas ventajas a los habilidosos delanteros del seleccionado 'galo', que incluye posiblemente, a la estrella Kylian Mbappé.

¿Cómo llega la Selección Francia para medirse a Colombia?

Por su parte, los dirigidos por Didier Deschamps vienen de realizar una buena presentación ante Brasil en el Gillette Stadium, Foxborough, en Massachusetts. Los campeones del mundo en Rusia 2018 se impusieron a la 'canarinha' por marcador de 2-1 con anotaciones de su máxima figura, Kylian Mbappé, y de Hugo Ekitike.

Para este duelo de preparación contra Colombia, el técnico del combinado francés anticipó que tendría variantes, por lo que la presencia del '10' aún no es confirmada en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland. Aunque el 'crack' del Real Madrid expresó que quiere jugar frente a la 'amarilla'.



Kylian Mbappé, capitán y delantero de la Selección Francia, en el partido contra Brasil, previo al Mundial 2026 AFP

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"Voy a hacer muchos cambios (contra Colombia el domingo por la noche), tal vez incluso once. Eso es lo que tenía planeado. Quiero ver a los jugadores", esas fueron las palabras de Deschamps finalizada la contienda contra Brasil, el jueves pasado.



Colombia vs. Francia: a qué hora ver EN VIVO por Gol Caracol

En ese orden de ideas, este compromiso entre colombianos y franceses se efectuará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, en horario de las 2:00 de la tarde de nuestro país.

Y como es habitual, los partidos de la Selección Colombia los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se pierda nada. La previa de esta contienda de carácter amistosa irá desde la 1:30 de la tarde.