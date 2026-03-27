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Gol Caracol  / Duelo de Brasil contra Francia repercutió en Barcelona; una estrella se lesionó

Duelo de Brasil contra Francia repercutió en Barcelona; una estrella se lesionó

A través de un comunicado, Barcelona confirmó que una de sus figuras estará de baja por varias semanas y peligra su presencia en la eliminatoria de Champions ante Atlético de Madrid.

Por: AFP
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Barcelona es líder de la Liga de España.
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AFP

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