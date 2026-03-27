Duelo de Brasil contra Francia repercutió en Barcelona; una estrella se lesionó

El atacante Raphinha, lesionado en el muslo derecho durante el amistoso perdido 2-1 por la Selección Brasil contra Francia el jueves en Estados Unidos, estará de baja unas cinco semanas, estimó este viernes su club, el FC Barcelona, en un comunicado.

El jugador ha abandonado la concentración de la 'canarinha' y no estará en el amistoso del martes frente a Croacia en Orlando (Florida, Estados Unidos).

Raphinha, figura de la Selección Brasil. Getty

Si se cumple la estimación comunicada por el Barça, se perdería todo el mes de abril con su club, lo que implica en principio unos cuatro partidos de LaLiga española (Atlético de Madrid, Espanyol, Celta, Getafe) donde el club catalán es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y sobre todo la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid (8 y 14 de abril).



"El jugador del primer equipo Rafael Dias, Raphinha, sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) a raiz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", explicó el Barça en su texto.

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Raphinha fue cambiado en el descanso y reemplazado por Luiz Henrique, en un partido en el que Wesley, de la Roma, también se lesionó y fue cambiado en el minuto 71.



¿Cómo ha sido la campaña del 'crack' del Barcelona?

Esta campaña, el balance de Raphinha es de 19 tantos en 31 partidos disputados. En la Liga española, el extremo brasileño ha firmado 11 de sus tantos y ha dado además tres asistencias. En la actual Liga de Campeones, Raphinha ha anotado tres tantos.

Barcelona clasificó a los cuartos de final de la Champions League. AFP

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El conjunto catalán lidera la clasificación del campeonato 'ibérico' con 73 puntos, tras 29 jornadas disputadas.