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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Santiago Arias: "Francia es un equipo de élite, pero tenemos condiciones, creemos en lo nuestro"

Santiago Arias: "Francia es un equipo de élite, pero tenemos condiciones, creemos en lo nuestro"

El lateral de la Selección Colombia, Santiago Arias, analizó lo que será el enfrentamiento contra Francia, de este domingo, en tierras norteamericanas previo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia.
Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia.
AFP

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