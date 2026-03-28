Santiago Arias: "Francia es un equipo de élite, pero tenemos condiciones, creemos en lo nuestro"

Santiago Arias fue uno de los futbolistas de la Selección Colombia que atendió este sábado a la prensa, previo a lo que será el gran compromiso contra Francia de carácter amistoso. El lateral de la 'tricolor' volvió a dejar un balance de lo que fue la derrota frente a Croacia, de los aprendizajes que supuso esta caída y de lo que deben mejorar para rivalizar ante 'les bleus'.

"Tanto ellos (Croacia) como nosotros tuvimos momentos buenos y no tan buenos, pero eso hace parte de los partidos. Croacia, un equipo mundialista y que en los últimos años lo ha hecho muy bien, que tiene condiciones, que tiene excelentes jugadores. De pronto por ahí las cosas cambian con los detalles, a veces cometes pequeños errores y estos equipos están para aprovecharlos y marcar. Igualmente, nosotros tuvimos opciones para irnos con mucho más goles; todo es aprendizaje y enseñanza, y lo importante es que viene la cita mundialista y es por lo que vamos a luchar", expresó Arias Naranja.

A continuación, el futbolista de la 'tricolor' fue consultado por cómo enfrentar a un rival como Francia, campeón del mundo y con grandes estrellas en su plantel.

"Sea cual sea el rival que está al frente vamos con la misma intención que es ganar, que es seguir mejorando, creciendo, tratar de cometer los menos errores posibles, porque a pesar de que sean partidos amistosos, te puedes enfrentar a equipos como este en la Copa del Mundo, y en la Copa del Mundo cuando fallas, esos errores te los cobran y quedas fuera. Lo importante, es como lo dije, este aprendizaje que nos deja el partido con Croacia y el que nos va dejar el partido contra Francia, creo que va a ser importante para lo que viene que es el Mundial", añadio.



Santiago Arias reconoció las múltiples virtudes que tienen los dirigidos por Didier Deschamps, pero hizo hincapié en que Colombia también tiene buen equipo y que están comprometidos para realizar una buena presentación este domingo.

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"Obviamente, Francia es un equipo que tiene excelentes jugadores, que por algo están en la élite y por eso han conseguido tantas cosas en los últimos años. Pero creemos en lo que tenemos, en las condiciones de nuestro equipo, en el plan que se ha manejado en los últimos años. Estamos comprometidos al cien por ciento y estamos enfocados en el objetivo que es la cita mundialista", dijo.

Y agregó sobre 'les bleus': "Yo creo que Francia, como lo hemos visto todo, es un equipo que no solo son once, sino que son todos excelentes jugadores, excelentes atletas y es un equipo competitivo, que va a ir a luchar, por lo menos llegar a un final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, jugadores con experiencia, y sin tanta, pero con muchas ganas. Creo que eso ayuda a una selección a crecer y lo más importante es la mentalidad ganadora que tengamos, eso es al final lo que hace la diferencia".

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Por último, el lateral de la Selección Colombia se refirió al poco descanso fue han tenido de partido a partido. "Es poco tiempo, pero aquí somos deportistas de alta rendimiento, sabemos que es importante el descanso, estar fuertes mentalmente. Estamos en ligas en las cuales la competencia es alta, por lo menos de mí parte, me ha tocado jugar igual, es acostumbrarse, tienes que estar fuerte para afrontarlo".