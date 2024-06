Jhon Córdoba: "En la Selección Colombia no importa quién marque gol, lo clave es ganar"

La Selección Colombia tuvo otra jornada brillante en la Copa América 2024 luego de vencer 3-0 a Costa Rica y clasificarse anticipadamente a los cuartos de final. Uno de los jugadores más destacados del juego fue Jhon Córdoba, quien anotó el tercer tanto y puso la cereza del pastel en el marcador. El delantero del Krasnodar habló con Gol Caracol tan pronto se dio el pitazo final.

En charla con nuestro periodista Juan Pablo Hernández, el atacante se refirió a su desempeño dentro del terreno de juego contra los 'ticos'. "El gol se hizo por un trabajo en conjunto, se hizo todo lo que se planeó toda la semana y la verdad muy contento de aportarle a mis compañeros, no solo el gol", remarcó.

Luego, Córdoba enfatizó que a estas alturas las individualidades son un aporte al colectivo y que solo hay una misión en la mente de los jugadores de la 'tricolor': ganar la Copa América. "Somos una familia, el grupo está unido, no importa quien marque, lo importantes es ganar y hoy (viernes) nos vamos con los tres puntos que nos clasifican", añadió el futbolista de 31 años.

Por último, Córdoba reveló cuáles fueron las instrucciones de Néstor Lorenzo para este partido en el que además tuvo la misión de sustituir en el once titular a Rafael Santos Borré, quien presentó unas molestias físicas. "Lo que me pidió fue lo que hice hoy, sabe que soy un jugador muy potente y que en espacios largos me los iba a llevar y lo puede hacer en el partido", concluyó.

Con esta anotación contra los 'ticos', Córdoba ya registra tres goles con la camiseta de la 'tricolor', puesto que estrenó como goleador en el juego de fogueo contra Rumania y luego frente a Bolivia, también como partido preparatorio.

Jhon Córdoba, jugador de la Selección Colombia, en acción de partido contra Costa Rica, por la Copa América 2024 AFP

¿En qué equipos a jugado Jhon Córdoba?

El hijo del exjugador Manuel Acisclo Córdoba debutó con la camiseta del Envigado FC y después pasó por Jaguares de Chiapas, Espanyol, Granada, Maguncia, Colonia, Hertha Berlín y Krasnodar.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El combinado nacional volverá a tener acción el próximo martes 2 de julio, a las 8:00 p.m. (hora Colombia), en el Levi's Stadium, contra Brasil, por la fecha 3 del grupo D de la Copa América 2024.