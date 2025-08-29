Jhon Durán, de la polémica salida de Selección Colombia tras juego con Perú a ser ausente por lesión

Este viernes, el entrenador Néstor Lorenzo hizo oficial el listado de jugadores de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela, el 4 y 9 de septiembre próximos, y cerrar de esa forma las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los nuestros deberán asegurar su paso a la cita orbital del año entrante.

Y más allá de los hombres tenidos en cuenta por el técnico argentino, en la convocatoria brilló por su ausencia Jhon Jáder Durán, jugador del Fenerbahce, quien sufrió una comentada lesión el miércoles pasado cuando actuó cerca de 20 minutos frente a Benfica, en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Tras caer al suelo, luego de buscar un balón aéreo ante un cobro de costado en ofensiva, tanto los asistentes de campo, como el propio DT José Mourinho (cesado de su cargo) dejaron ver caras de asombro. Cabe recordar que en este duelo europeo entró por Talisca, al 67'.

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Getty Images

El antioqueño salió rengueando y hasta ahora no se ha conocido un parte oficial del cuadro turco sobre los alcances de la dolencia y la zona afectada. Sin embargo, en la prensa de Turquía ya se sienten críticas de parte del periodismo en su contra y se viene cuestionando la inversión en su contratación, que hasta ahora no rinde frutos.

De otra parte, hay que apuntar que en los partidos del mes de junio, el exjugador de Aston Villa y Al Nassr sí estuvo en el listado del seleccionado colombiano y después de actuar en el primer tiempo contra Perú, fue reemplazado para la complementaria. Posterior al partido con los incas, aparecieron rumores que indicaron que se habría presentado una disputa de Durán con Lorenzo e incluso participaron otros de los futbolistas. Todo esto fue negado en el seno de la Selección Colombia.

Jhon Durán en la Selección Colombia AFP

Al final, al día siguiente del compromiso de la fase de clasificación Durán se marchó del hotel de concentración en la capital del Atlántico acusando un dolor lumbar.

De Durán también se habla en día de la convocatoria, como quiera que ha acostumbrado al país a sus controversias y salidas en falso, que riñen con esa capacidad futbolística que lo ha posicionado como un llamado a liderar una futura renovación del seleccionado nacional, con la que ha tenido 17 compromisos anotando 3 goles.