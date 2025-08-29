Jhon Durán se despide de su técnico José Mourinho; "muchas gracias por todo míster"

Los caminos de José Mourinho y Jhon Durán ya no seguirán juntos. El Fenerbahce anunció este viernes que el director técnico portugués no continúa al mando del equipo. Luego de la derrota en la serie de 'play-offs' de la Champions League frente al Benfica, las directivas del conjunto turco decidieron dar por finalizado el contrato con el entrenador, al fracasar en su intento de jugar la máxima competencia europea.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro equipo profesional de fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en su carrera", fue el comunicado del equipo amarillo de la ciudad de Estambul sobre la salida de 'Mou'.

Uno de los futbolistas que se pronunció luego de la partida de 'The Special One' fue el colombiano Jhon Durán, quien pese a que no compartió mucho tiempo con el técnico lusitano, le guardó un cariño especial por el tiempo en el que trabajaron juntos.

Publicidad

"Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo míster. Eres un excelente profesional y un gigante técnico. Muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo; que todo vaya bien, gracias míster, dijo el delantero en su cuenta de Instagram.

José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, junto al delantero colombiano, Jhon Durán AFP

Y es que se esperaba que con la llegada de Durán a Turquía, de la mano de Mourinho, pudiera reconducir el rumbo de su carrera, luego de su paso por Arabia Saudita. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y el técnico fue cesado de su cargo poco tiempo después del inicio de la temporada.

Publicidad

Los números de Durán junto a Mourinho no fueron los mejores. El 'cafetero' sólo marcó un gol y brindó una asistencia en los seis partidos que jugó. Además, registró tres amarillas, lo cual demuestra su comportamiento complicado en la cancha.

Por otra parte, Mourinho fue contratado el 2 de junio de 2024, con un vínculo de dos años; no osbtante, al no lograr ganar ningún título con el equipo 'otomano' y al no conseguir la clasificación a la fase liga de la Champions League, el portugués fue despedido de manera inmediata.

Ahora, Jhon Durán tendrá que afrontar el resto de la temporada con un nuevo entrenador, en busca de tener un buen desempeño en la Europa League y luchar por los títulos locales como Liga y Copa de Turquía.



¿Cuándo es el próximo partido del Fenerbahce?

El próximo partido del Fenerbahce será este domingo 31 de agosto a las 11:00 a.m. (hora de Colombia) frente al Genclerbirligi, en el estadio Eryaman, por la fecha cuatro de la Superliga turca. No obstante, no se sabe si Jhon Durán será de la partida, luego de haber salido lesionado en el juego frente al Benfica por la fase previa en la Champions League.