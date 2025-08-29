Dayro Moreno, emocionado con llamado a Selección Colombia; "iré a hacer goles importantes"

Dayro Moreno es la principal novedad de la Selección Colombia. Este viernes 29 de agosto, el director técnico, Néstor Lorenzo, dio a conocer la convocatoria para los partidos con Bolivia y Venezuela, por las fechas 17 y 18 de Eliminatorias Sudamericanas, y el delantero de Once Caldas sorprendió con su presencia.



Declaraciones de Dayro Moreno en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'

¿Cómo vivió la convocatoria a la Selección Colombia?

"Ay, gracias a Dios, la verdad que muy contento por esta convocatoria. La verdad lo estaba buscando hace muchísimo tiempo por el trabajo de mi equipo Once Caldas, el cuerpo técnico, los muchachos, los directivos, los hinchas del Once Caldas, muy agradecido. Gracias Colombia por esa confianza que me tienen", dijo un emocionado Dayro en el programa.

¿Cuál es el objetivo para lo que viene?

"Gracias a toda Colombia. Para mí es un honor muy grande vestir la camiseta de mi país y la verdad a darlo todo, lo que me caracteriza a mí. Con humildad, sacrificio y trabajo, ir a hacer goles importantes y clasificar al Mundial, que es lo que queremos todo el pueblo colombiano".

¿En qué momento se enteró?

"Acabamos de aterrizar y toda esa expectativa, fue una sorpresa muy linda. Es una alegría inmensa, eso se lo gano uno por el trabajo".