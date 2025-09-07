Jhon Lucumí avisó a Venezuela: “En la Selección Colombia queremos ganar y hacer nuestro trabajo”

La Selección Colombia sigue en Barranquilla trabajando en lo que será el partido contra Venezuela, por la fecha 18, la última, en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Jhon Lucumí espera ser titular en dicho compromiso y tiene en mente sacar tres puntos más en Maturín.

“Estamos enfocados, claramente tranquilos por lograr el objetivo y con ganas de seguir ganando y seguir creciendo”, comenzó diciendo el defensor central en charla con la prensa, este domingo.

Jhon Lucumí dejó saber que aunque ya consiguieron el cupo al Mundial de 2026 tras el 3-0 sobre Bolivia, la mirada está en conseguir tres puntos más contra una necesitada Venezuela.

“Creo que nosotros debemos ir a hacer nuestro trabajo (a Venezuela), queremos ganar, seguir sumando. Para nosotros también es importante sacar los tres puntos; en la tabla de posiciones podemos quedar más arriba”, aseguró.



Acá más declaraciones de Jhon Lucumí, jugador de Selección Colombia:

*La ilusión de estar entre los convocados al Mundial

“Cada partido es una oportunidad para todos nosotros de demostrarle al DT que estamos disponibles para cuando esté el Mundial. Queremos estar en la lista definitiva, para nosotros cada partido es competir de la mejor manera y dar un paso adelante a la lista final”.

*Cerrar de buena manera las Eliminatorias

“Eso lo tenemos, hemos hablado que el partido con Bolivia es pasado. Enfocarnos en lo que viene, aunque lo hicimos bien debemos corregir cosas, mejorar otras. El mejor partido que uno tiene es el último que uno juega. Ahora, contra Venezuela, debemos hacer las cosas de la mejor manera; la gente se quedará con ese partido”.

*La defensa de la Selección Colombia

“En el trabajo defensivo todo el equipo se ha comportado de la mejor forma. Camilo estuvo bien, nos pudo ayudar. Cada quien, desde su función, darle esa seguridad y confianza para desarrollar su trabajo”.

Jhon Lucumí (derecha) junto a Jhon Arias en un partido de la Selección Colombia. Getty

*La celebración de la clasificación al Mundial 2026

“El mensaje fue felicidad, felicitarnos por la entrega, el compromiso, por lograr el objetivo. Lo hicimos todos juntos, pero sabiendo que el día martes también teníamos otro compromiso. Debemos dar impresión de crecimiento y que el equipo quiere seguir mejorando y llegar mejor al Mundial”.

*Ganar en Maturín contra Venezuela

“Cuando tú compites quieres llegar lo más alto posible, es la mentalidad que tenemos: siempre llegar arriba. No está mal porque competimos para eso. El objetivo está, pero hay que consolidar el trabajo, consolidándolo sí se puede entre los 3 o 4 primeros y así, en el sorteo del Mundial, estar en una posición mejor y que en el sorteo nos beneficie”.

*Su balance personal de las Eliminatorias

“Fue una eliminatoria en lo personal en cosas por mejorar, de altibajos. Primera eliminatoria como titular, ahora queda sacar el provecho de todo esto. La idea es seguir creciendo, mejorando y llegar a ese nivel de excelencia que todos queremos”.