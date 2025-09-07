Santiago Arias: "aquí nadie se ha ganado el puesto para el Mundial, hay que luchar"

La Selección Colombia atraviesa un momento de celebración tras conseguir su clasificación al Mundial de 2026. Con una sólida victoria 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la ‘tricolor’ selló su boleto a la próxima cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El resultado, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, no solo ratificó el buen presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sino que también abrió paso a las reflexiones de los jugadores, entre ellos Santiago Arias, uno de los futbolistas más experimentados del grupo.

El lateral derecho, actualmente en Fortaleza de Brasil, ha estado presente en tres procesos mundialistas y se mostró emocionado por volver a alcanzar este objetivo con la Selección. En zona mixta, compartió sus sensaciones y dejó en claro que, a pesar de la alegría, el equipo ya piensa en su próximo compromiso.



“Cada clasificación la vivo como la primera”

Arias expresó la importancia de este logro tanto en lo colectivo como en lo personal:

“Contentos por esa clasificación. Todos aquí sabemos que las Eliminatorias son muy complicadas, cada vez son más difíciles y conseguir puntos no es fácil. Creo que tuvimos ese objetivo en nuestra cabeza. Lo primero era lograr la clasificación, lo hicimos con altura y como familia seguimos creciendo y mejorando. Ya la euforia pasó y el próximo objetivo es pensar en Venezuela para conseguir los tres puntos”, manifestó.

El defensor también se refirió a cómo vive cada una de sus clasificaciones mundialistas: “Las tres clasificaciones las he vivido de manera diferente, todas con emociones únicas. Cada vez que voy al Mundial es como la primera vez, y esta no ha sido la excepción”.

Además, Arias resaltó que la competencia por un lugar en la lista definitiva de convocados sigue abierta: “Aquí nadie se ha ganado el puesto, todos tenemos que luchar. Debemos pelear tanto en nuestros clubes como cuando venimos a la selección. Eso siempre lo hemos tenido claro. Los que tenemos más experiencia se lo decimos a los más jóvenes, porque aquí hay que trabajar y luchar por el bien del equipo. Créanme que siempre vamos a dar lo mejor”.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Con la tarea cumplida, la Selección Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela. El encuentro está programado para el martes 9 de septiembre, a las 6:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio Monumental de Maturín.