Jhon Lucumí no le teme a Bolivia: "Colombia tiene la calidad suficiente para ganar en El Alto"

La Selección Colombia está ultimando detalles para el partido contra Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, y este miércoles 9 de octubre atendió a la prensa desde Cochabamba, ciudad dónde se están concentrando antes de viajar a El Alto, localidad que será la sede para este encuentro. Jhon Lucumí fue el jugador que acompañó a Néstor Lorenzo. El defensa habló sobre el físico, las condiciones en la altura, y 'La Verde', su rival.

En primer lugar, el jugador del Bologna habló sobre la preparación para contrarrestar los 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar. "La idea es que tácticamente y físicamente estemos muy ordenados para estar al 100%. Estamos tratando de hacer unas buenas sesiones de entrenamiento y suplir todas esas cosas con el orden táctico y con nuestras capacidades técnicas para poder tener la pelota y no dejarles a ellos las posibilidades y cualidades que tienen en este terreno en las que son fuertes", dijo de entrada.

Luego, Lucumí se refirió a un aspecto vital en este tipo de condiciones: el balón. "Tiene un vuelo diferente la pelota, no bota de la misma forma que en otros lugares a los que venimos acostumbrados. Venimos trabajando estos días en eso, en tratar de afianzar esa sensibilidad, de buscar el mejor posicionamiento para tener esos balones claros y no tener dificultades. En el partido, poco a poco, cuando inicie el encuentro vamos a ir interactuando y teniendo más confianza y con la calidad técnica que tenemos pensamos que no vamos a tener problemas", analizó el futbolista de 26 años.

Jhon Janer Lucumí, defensa de la Selección Colombia. Hector Vivas/Getty Images

Después, al zaguero le consultaron sobre el jugador con el cual se siente mejor haciendo dupla en defensa. "Creo que todos nos complementamos muy bien, a todos nos ha tocado la oportunidad, hemos sabido aprovecharla, brindar lo mejor para el equipo, eso ya va a ser decisión del 'profe' en el momento que él decida analizar cuál de todos nosotros puede ingresar al campo y estar en esa once inicial. Nosotros estamos a disposición para dar lo mejor, adquirir los conceptos que ellos nos vienen haciendo similar en estos días y poder buscar el mejor resultado", expresó sin 'jugársela' por un nombre en concreto.

Publicidad

Por último, Lucumí dejó en claro que están trabajando mucho para darle buena salida a la selección desde la zona defensiva. "Estamos mecanizando esos movimientos en defensa para que la salida sea muy cuidadosa, pero muy clara, así el equipo puede tener el control del juego. Hay que tratar como buscar al compañero libre, de dar un buen pase. Con la calidad que tenemos y la clase de jugadores que hay acá, podemos hacer cosas muy importantes", concluyó.