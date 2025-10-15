Joel Canchimbo avisó a Argentina, tras jugadota de Selección Colombia en 'semis' del Mundial Sub-20

La Selección Colombia arrancó con toda la semifinal del Mundial Sub-20 contra Argentina, por lo que la primera chance clara de gol fue de la 'tricolor', específicamente de Joel Canchimbo.

Al minuto 7 el habilidoso Óscar Perea desbordó por la banda izquierda y dejó regados a los defensores de la albiceleste, quienes no pudieron detener al '10' colombiano, quien llegó hasta el final de la cancha.

Perea alcanzó a lanzar un centro al segundo palo, donde encontró a Joel Canchimbo, quien cabeceó de primera pero el arquero de Argentina y sus compañeros lograron rechazar la pelota, evitando el primer gol de Colombia.