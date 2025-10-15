Síguenos en::
Marruecos es finalista del Mundial Sub-20 tras 5-4 en penales contra Francia; esperan rival

Marruecos es finalista del Mundial Sub-20 tras 5-4 en penales contra Francia; esperan rival

Este miércoles Marruecos y Francia empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y el extra, en la semifinal del Mundial Sub-20. Pero desde los once pasos estuvieron más acertados los africanos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2025
Marruecos Sub-20
Marruecos celebra en semifinal del Mundial Sub-20 - Foto:
AFP

