José Escorcia: "Esta Selección Colombia Sub-17 tiene jerarquía y huevos; somos muy unidos"

La Selección Colombia volvió a subirse a lo más alto del podio en un Sudamericano Sub-17, después de 33 años. Recordemos que la última vez había sido en 1993, de la mano de jugadores como Jorge Bolaños y Ricardo Ciciliano. En esta ocasión, en territorio paraguayo, se logró el título, tras vencer 4-0 a Argentina, en la final. Además, como si fuera poco, en semifinales, la 'tricolor' venció 3-0 a Brasil.

No fue un camino fácil y desde la interna del combinado patrio lo saben. Por eso, José Escorcia, que fue una de las figuras del equipo y del certamen en general, no ocultó su alegría por lo conseguido y, de paso, sacó a relucir las dificultades que tuvieron que superar en el torneo para colgarse la medalla de oro. Por último, envió un emotivo mensaje, dedicándole esto a sus seres más cercanos.

¿Qué siente en este momento?

"Mucha alegría. Salir campeón de un torneo como estos es alegría pura. Gracias a los profesores, compañeros y al cuerpo técnico que nos ayudaron a esto".

¿Por qué Colombia fue campeona?

"Por muchos esfuerzos que hemos hecho, los compañeros que se nos lesionaron y no están con nosotros, y la jerarquía y huevos que tenemos todos".



La Selección Colombia celebra su título en el Sudamericnao Sub17 2026, en Paraguay Conmebol

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¿Qué tiene de especial esta Selección?

"Es un grupo unido, con alegría, donde entendemos los momentos. Sabemos cuándo meter, calmarnos, en fin".

¿A quién le dedica el triunfo?

"Esto se lo dedico al país, mi familia, mis padres y a seguirle dando".