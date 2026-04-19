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Gol Caracol  / Selección Colombia  / José Escorcia: "Esta Selección Colombia Sub-17 tiene jerarquía y huevos; somos muy unidos"

José Escorcia: "Esta Selección Colombia Sub-17 tiene jerarquía y huevos; somos muy unidos"

Después de ganar el Sudamericano Sub-17, una de las figuras de la Selección Colombia habló y dejó claro el diferencial de este grupo y las dificultades que superaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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José Escorcia, jugador de la Selección Colombia, contra Argentina en el Sudamericano Sub-17
José Escorcia, jugador de la Selección Colombia, contra Argentina en el Sudamericano Sub-17
Federación Colombiana de Fútbol

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