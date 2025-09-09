Josef Martínez aprovechó un error de Kevin Mier y marcó para Venezuela contra Colombia

Partido movido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes 9 de septiembre, Venezuela abrió el marcador, al minuto tres, por intermedio de Telasco Segovia. Después, al 10', Yerry Mina igualó las cosas para la Selección Colombia, pero la 'vinotinto' reaccionó y, rápidamente, volvió a ponerse en ventaja. El responsable de la anotación fue Josef Martínez.

Todo empezó por la banda derecha, donde el local encontró un espacio a la espalda de la defensa 'tricolor'. Sacaron un remate al arco y Kevin Mier no pudo coger el balón, dando rebote en el área chica, que fue aprovechado por el delantero venezolano.



Vea el gol de Josef Martínez, con Venezuela vs. Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas