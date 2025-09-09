Publicidad

Josef Martínez aprovechó un error de Kevin Mier y marcó para Venezuela contra Colombia

Poco le duró la alegría a la 'tricolor', ya que Josef Martínez dijo presente y puso el 2-1 parcial, en el estadio Monumental de Maturin, por las Eliminatorias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:16 p. m.
Josef Martínez celebra su gol con Venezuela frente a la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
Josef Martínez celebra su gol con Venezuela frente a la Selección Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas
Getty Images