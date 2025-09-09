Publicidad

Telasco Segovia madrugó a la Selección Colombia: vea el gol de Venezuela

Cuando tan solo iban tres minutos de partido, en el estadio Monumental de Maturin, Telasco Segovia infló las redes, con un potente remate imposible de atajar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:58 p. m.
Telasco Segovia celebra su gol con Venezuela contra la Selección Colombia, en el estadio Monumental de Maturin
AFP