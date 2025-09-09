Telasco Segovia madrugó a la Selección Colombia: vea el gol de Venezuela

Publicidad
Baldado de agua fría para la Selección Colombia. Este martes 9 de septiembre, Telasco Segovia abrió el marcador a favor de Venezuela, cuando iban tres minutos. Esto desató la locura en el estadio Monumental de Maturin, donde miles de hinchas acudieron a las gradas para alentar. Recordemos que la 'vinotinto' llegaba con chances de hacerse con un cupo al repechaje.
Todo empezó con un balón a espalda de los defensas que fue controlado por Salomón Rondón. Con su técnica y experiencia, controló el esférico, se giró y le dio la asistencia a Telasco Segovia, quien no perdonó y venció al guardameta, Kevin Mier.
