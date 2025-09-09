Telasco Segovia madrugó a la Selección Colombia: vea el gol de Venezuela

Baldado de agua fría para la Selección Colombia. Este martes 9 de septiembre, Telasco Segovia abrió el marcador a favor de Venezuela, cuando iban tres minutos. Esto desató la locura en el estadio Monumental de Maturin, donde miles de hinchas acudieron a las gradas para alentar. Recordemos que la 'vinotinto' llegaba con chances de hacerse con un cupo al repechaje.

Todo empezó con un balón a espalda de los defensas que fue controlado por Salomón Rondón. Con su técnica y experiencia, controló el esférico, se giró y le dio la asistencia a Telasco Segovia, quien no perdonó y venció al guardameta, Kevin Mier.

Jugadores de la Selección Venezuela para el partido contra Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

Vea el gol de Telasco Segovia, con Venezuela vs. Selección Colombia, por las Eliminatorias