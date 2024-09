Jugadores de Selección Colombia: hora y dónde ver sus partidos el fin de semana

La Selección Colombia cumplió en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en septiembre. El 1-1 contra Perú, en el estadio de Lima, y el 2-1 frente a Argentina, en Barranquilla, le permitieron a la 'tricolor' seguir en la pelea, sumar cuatro puntos importantes y soñar con clasificar al Mundial de 2026. Sin embargo, ya todo esto quedó atrás y vuelven las ligas.

Por eso, cada uno de los convocados por el director técnico, Néstor Lorenzo, regresaron a sus respectivos clubes para ver acción, entre el viernes 13 de septiembre y el lunes 16 del mismo mes. Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Jáder Durán, Yaser Asprilla, entre las otras figuras del combinado patrio, esperan dejar en alto el nombre del país alrededor del mundo.

Programación de los partidos de los jugadores de la Selección Colombia

Arqueros

Camilo Vargas

Partido: Atlas vs. Pachuca

Día: viernes 13 de septiembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Álvaro Montero

Partido: La Equidad vs. Millonarios

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: televisión cerrada.

Kevin Mier

Partido: León vs. Cruz Azul.

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 9:35 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, en medio del juego contra Uruguay. EZRA SHAW/Getty Images via AFP

Defensas

Carlos Cuesta

Partido: Cercle Brugge vs. KRC Genk

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: sin transmisión.

Daniel Muñoz

Partido: Crystal Palace vs. Leicester City

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan David Cabal

Partido: Empoli vs. Juventus

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN2.

Jhon Lucumí

Partido: Como vs. Bologna.

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Mallorca vs. Villarreal

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN3.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Atlético Mineiro

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Yerson Mosquera

Partido: Wolverhampton vs. Newcastle

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN.

Cristian Borja

Partido: América vs. Chivas de Guadalajara

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 7:50 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Nápoles

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN3.

Jefferson Lerma y Yerson Mosquera festejan uno de los goles de Colombia contra Argentina. RAUL ARBOLEDA/AFP

Mediocampistas

Kevin Castaño

Partido: Krasnodar vs. Rostov

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jefferson Lerma

Partido: Crystal Palace vs. Leicester City

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Arias

Partido: Juventude vs. Fluminense

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Juan Fernando Quintero

Partido: Racing vs. Boca Juniors

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN.

James Rodríguez

Partido: Rayo Vallecano vs. Osasuna

Día: lunes 16 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Directv Sports.

Richard Ríos

Partido: Palmeiras vs. Criciúma

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Yaser Asprilla

Partido: Girona vs. Barcelona

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 9:15 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN2.

Juan Camilo Portilla

Partido: Rosario Central vs. Talleres de Córdoba

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: TyC Sports Internacional.

Jhon Solís

Partido: Girona vs. Barcelona

Día: domingo 15 de septiembre.

Hora: 9:15 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN2.

James Rodríguez celebra su gol con la Selección Colombia frente a Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

Delanteros

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. Rostov

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Aston Villa vs. Everton

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: ESPN.

Luis Díaz

Partido: Liverpool vs. Nottingham Forest

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Sinisterra

Partido: Bournemouth vs. Chelsea

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Rafael Santos Borré

Partido: Internacional vs. Cuiabá

Día: lunes 16 de septiembre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz.

Juan Camilo Hernández

Partido: Cincinnati vs. Columbus Crew

Día: sábado 14 de septiembre.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Apple TV: