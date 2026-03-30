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"La figura de Selección Colombia es Luis Díaz, hay que armar un equipo para él, no para James"

La Selección Colombia perdió con Francia y Croacia, en fecha FIFA, y en 'Jugada Maestra', de 'Ditu', los analistas le dieron un vistazo a lo que dejó el equipo de Néstor Lorenzo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia - Foto:
FCF

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