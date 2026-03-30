"La figura de Selección Colombia es Luis Díaz, hay que armar un equipo para él, no para James"

La Selección Colombia dejó más dudas que certezas después de las derrotas frente a Croacia y Francia, en los más recientes partidos de la fecha FIFA, que han traído consigo críticas por el estilo de juego, por individualidades y por la forma de jugar del equipo que dirige Néstor Lorenzo, a meses de que inicie el Mundial de 2026, en el que los nuestros se ubican en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el rival que salga del repechaje entre Jamaica y Congo.

Ante tal situación, en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se realizó este lunes un análisis en el que participaron Javier Hernández Bonnet, Norberto Peluffo, Nelson Gallego y Javier Castell.

"No creo que haya un solo colombiano que se encuentre contento con lo visto de la Selección. Después de ver el partido de Francia yo me siento preocupado, pero en vez de criticar, hay que ser constructivos, que Lorenzo entienda que la Selección perdió el rumbo, que los días de entrenamiento los debe aprovechar para que Colombia tenga una manera de jugar. A estas altura, no se sabe si se mete atrás, si presiona arriba, eso habrá que cubrirlo. Y con James; Lorenzo debe ser sincero y decirle: 'si no puedes correr, si no ayudas a pelear la pelota, no te puedo poner'. Y pues faltando 15 minutos que entre (James) a rematar los partidos. La alineación de Colombia todo el mundo la sabe, que es la que enfrentó a Croacia, porque él (Lorenzo) no es de meter cambios", explicó inicialmente.

Peluffo, de su parte, fue más allá y dejó un mensaje claro, con el '10' del seleccionado colombiano en el medio. "Yo creo que es normal que entremos en una preocupación generalizada. No sé si Lorenzo quiere mostrar que se encuentra tranquilo, que no tiene preocupaciones.Para Lorenzo solamente su idea tiene que ver con James Rodríguez y la estrella de Colombia hoy es Luis Díaz. Hay que armar un equipo para que Luis Díaz se pueda potenciar, para que los '9' pueden terner más opciones. Luis Javier Suárez, por ejemplo, pasó desapercibido. Cuando entró Córdoba (Jhon) y Juan Fernando Quintero, el 9 fue más participativo. Pero Lorenzo siempre anda empecinado con que James juega, no importa cómo se encuentre", apuntó el otrora entrenador de Junior y Millonarios, entre otros.



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En las disertaciones también se sumó nuestro director general de Gol Caracol y comentó que "Colombia en lo colectivo mostró un bajísimo nivel. Ni atacamos bien, ni defendemos bien, adempas que existe hoy una flaqueza individual. Yo digo que Luis Díaz y Jhon Arias son los que se salvan y de pronto el pelado Puerta (Gustavo) que dio otra dinámica. Hay más de siete jugadores que andan mal, las respuestas colectivas no son las mejores y por eso la debacle que estamos sintiendo".

Ahora, la Selección Colombia solamente se volverá a reunir finalizando el mes de mayo, cuando se tiene programado el partido de despedida en El Campín frente a Costa Rica.

La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol