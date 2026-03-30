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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y sus preocupaciones a 2 meses del Mundial 2026; James Rodríguez, una de ellas

La Selección Colombia y sus preocupaciones a 2 meses del Mundial 2026; James Rodríguez, una de ellas

La Selección Colombia perdió frente a Croacia y Francia en los más recientes partidos de fogueo de fecha FIFA y quedaron más interrogantes que certezas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Colombia vs Francia Mundial 2026
Colombia vs Francia en el Mundial 2026 - Foto:
Getty Images

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