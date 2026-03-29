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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La jugadota de Luis Díaz que sorprendió a la defensa de Francia; la pisó y jugó adelante

La jugadota de Luis Díaz que sorprendió a la defensa de Francia; la pisó y jugó adelante

Al minuto 14, Luis Díaz inició una gran acción en ataque para que la Selección Colombia se acercara al arco de rival. De hecho, Lucas Hernández salvó a los franceses antes de que definiera Jhon Arias.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Luis Díaz Colombia vs Francia
Luis Díaz en Colombia vs Francia - Foto:
AFP

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