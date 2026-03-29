La jugadota de Luis Díaz que sorprendió a la defensa de Francia; la pisó y jugó adelante

La Selección Colombia mostró su buen juego colectivo en el partido frente a Francia, con una acción que inició Luis Díaz, con una jugadota individual en la que demostró su calidad y su técnico con la pelota.

Al minuto 14, el atacante guajiro del Bayern Múnich recibió el balón en la mitad de la cancha y ante la marca de varios rivales, la pisó, sorprendió a los galos y en el momento preciso se la dejó servida por la banda a Johan Mojica.

El lateral izquierdo luego envió el balón al área, donde Lucas Hernández logró despejarla al tiro de esquina, antes de que definiera Jhon Arias. Eso sí, la jugadota de Luis Díaz fue la que se llevó las miradas y los aplausos.



Así fue la jugadota de Luis Díaz en Colombia vs Francia: