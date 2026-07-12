Jugadores de Selección Colombia que cambiarían de camiseta; se mueve el mercado de fichajes

El Mundial 2026 está que cierra el telón, y con ello, se aproxima una nueva temporada en el balompié internacional. Los focos volverán a centrarse en las principales ligas del ‘viejo continente’ y también en Sudamérica, y allí, algunos jugadores de la Selección Colombia son protagonistas en la ventana de transferencias que está en marcha.

Si bien la ‘tricolor’ quedó eliminada en los octavos de final en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá a manos de Suiza en la tanda de los penaltis, varios futbolistas de la ‘tricolor’ tuvieron buen rendimiento en lo individual, lo que los llevó a ponerlos en la mira de clubes importantes.

Incluso, algunos ya cambiaron de equipo para la campaña que se avecina, mientras que otros se encuentran como agentes libres, y unos, aún tienen tiempo para decidir si escuchan las ofertas correspondientes. Todo esto se gestó en medio de la disputa de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Por eso, en Gol Caracol le hacemos un recuento de los jugadores de la Selección Colombia que podrían cambiar de camiseta, de club, en este mercado de pases.



Álvaro Montero, guardameta de Vélez Sarsfield, fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026 Getty Images

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Álvaro Montero

El arquero guajiro, de 31 años, dejará Vélez Sarsfield para sumarse a Boca Juniors. Montero Perales presentará los exámenes médicos el martes 14 de julio, y de no presentar ningún inconveniente, será presentado como nuevo refuerzo del ‘xeneize’. En la prensa del sur del continente precisaron que el traspaso rondó los 4 millones de dólares por el total de su ficha.

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David Ospina

El arquero antioqueño quedó como agente libre tras culminar su vínculo con Atlético Nacional. De otro lado, aunque no ha confirmado un retiro inmediato del fútbol, Ospina Ramírez estaría evaluando esta posibilidad por la molestia que lo ha aquejado en el codo derecho, del cual fue operado cuando jugaba en el Al Nassr.

Jhon Jáner Lucumí

El defensor central fue uno de los destacados de la Selección Colombia en el Mundial 2026; despliegue físico y marcación, una de las cualidades evidenciadas. Aún le queda un año de contrato a Jhon Lucumí con Bolonia (junio 2027), pero ha estado en la carpeta de otros clubes en Italia como Inter de Milán y Juventus.

Jhon Lucumí con la Selección Colombia AFP

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De otro lado, el Nottingham Forest es el otro equipo que se ha mostrado interesado en el vallecaucano.

Eso sí, Bolonia ha dejado su postura clara: no venderlo por menos de 25 millones de euros, se remiten a su cláusula de 28 millones de la moneda única.

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James Rodríguez

El capitán de la Selección Colombia es otro de los agentes libres, esto tras concluir su contrato con el Minnesota United de la MLS.

En los últimos rumores del mercado de pases, desde el ‘viejo continente’ precisaron que un equipo histórico de Europa está “monitoreando” a Rodríguez Rubio, lo está evaluando para fortalecer sus opciones en la ofensiva. El club en cuestión es la Lazio.

James Rodríguez en uno de los partidos del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

Gustavo Puerta

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El talentoso de La Victoria, Valle del Cauca, fue una de las gratas sorpresas del Mundial 2026, se ganó su lugar en el mediocampo de la Selección Colombia y fue la pareja perfecta para Jefferson Lerma.

Actualmente, Gustavo Puerta milita en Racing de Santander, club que en la temporada que se avecina, jugará en la Primera División de España. No obstante, su excelente participación con la ‘tricolor’ en la cita orbital, lo puso en el foco de varios clubes.

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Gustavo Puerta en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

"Gustavo Puerta cuesta 20 millones de euros, Racing no lo quiere vender pero si un club deposita esa cantidad, puede firmar por el conjunto que quiera. Es una cláusula de rescisión que tenemos aquí en España. Aunque después del Mundial que ha hecho, vale más que 20 millones de euros, pero es el máximo, y por contrato, Racing no puede sacar más dinero por él. Ya hay equipos interesados, es verdad que no hay ofertas formales, pero sí muchísimo interés de equipos de primer nivel y que disputan la Champions. Se ha hablado del Porto, pero también otros equipos en Italia y en España”, dijo Fran Díez, periodista de ‘Onda Cero’ en entrevista con Gol Caracol.

